Veniturile românilor au crescut cu 160% în ultimii 15 ani. Cea mai rapidă creştere din Uniunea Europeană / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @dovapi

România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în perioada 2010 - 2025, potrivit unei analize realizate de Monitorul Social, pe baza datelor Eurostat. În acest interval, veniturile reale ale românilor au crescut cu 160%, în timp ce media europeană a fost de 25%.

Chiar dacă ritmul de creștere a fost semnificativ, nivelul veniturilor din România continuă să fie sub media Uniunii Europene, iar diferențele dintre categoriile de populație rămân ridicate.

Analiza evidențiază evoluția venitului median net anual, indicator care include salarii, pensii, alocații și alte transferuri sociale, nu doar veniturile din muncă.

În România, acest indicator a crescut de la 2.448 de euro în 2016 la 8.187 de euro în 2025, echivalentul a aproximativ 3.500 de lei lunar. Dacă în urmă cu nouă ani nivelul era de 6,5 ori mai mic decât media Uniunii Europene, în prezent diferența s-a redus, însă venitul median al românilor este încă de 2,8 ori mai mic decât media europeană.

În aceeași perioadă, inflația cumulată din România a fost de 65%.

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Diferențele dintre veniturile mici și cele mari s-au redus

Datele analizate arată o diminuare a decalajului dintre persoanele cu venituri reduse și cele cu venituri ridicate.

În 2025, limita superioară pentru cele mai mici 20% dintre venituri a ajuns la 5.046 de euro anual, adică aproximativ 2.100 de lei pe lună, de patru ori peste nivelul din 2016.

În același timp, pragul minim pentru cele mai mari 20% dintre venituri a crescut la 11.894 de euro pe an, echivalentul a aproximativ 5.000 de lei lunar, aproape de trei ori mai mult decât în urmă cu nouă ani.

Ca urmare, raportul dintre veniturile ridicate și cele scăzute s a redus de la 3,2 la 1 în 2016 la 2,4 la 1 în 2025. Cu toate acestea, România continuă să depășească media Uniunii Europene, unde raportul este de 2,2 la 1.

Decalajul dintre orașele mari și mediul rural începe să se micșoreze

Studiul indică și o reducere a diferențelor dintre veniturile obținute în marile centre urbane și cele din mediul rural, tendință observată începând cu anul 2022.

În 2025, venitul median anual în orașele mari a fost de 10.032 de euro, aproximativ 4.200 de lei pe lună. În mediul rural, același indicator a ajuns la 6.543 de euro pe an, adică aproape 2.750 de lei lunar.

Raportul dintre cele două categorii s a redus astfel la 1,5 la 1, față de 2 la 1 înregistrat în anul 2021, notează Agerpres.