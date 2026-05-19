Prof. Nicolae Moroianu, prodecan al Facultății de Economie și Comunicare în Afaceri, ASE, a vorbit despre importanța investițiilor pentru dezvoltarea economică a României și a explicat că amânarea acestora poate duce la venituri mai mici în viitor. De asemenea, profesorul a vorbit despre necesitatea implicării statului în companiile pe care le deține, prin planuri clare de investiții și măsuri de creștere a performanței economice.

„Am văzut că România finanțează deficitul cu banii din PNRR. E o dezbatere dacă nu ar fi trebuit să folosească acești bani pentru construcția de drumuri, de spitale”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Noi, dacă nu avem grijă de investiții, nu vom putea să generăm venituri în viitor. Cu cât amânăm investițiile pe care le avem de făcut, cu atât vom avea venituri mai mici în viitor.

Tot ceea ce înseamnă societate comercială, care se află într-o proporție mai mare de 50% în proprietatea statului, are nevoie de investiții. În mod normal, acolo unde statul este acționar majoritar și companiile respective sunt listate la bursă ar trebui convocată Adunarea Generală, care să solicite majorare de capital pentru derularea de investiții, adică firmele respective - conducerea, directorii - să vină cu un plan în care să spună care sunt investițiile, ce pot să facă pentru a crește business-ul respectiv.

Așa cum Romgaz poate să facă cu Neptun Deep, sigur se poate face același lucru și la Hidroelectrica, sigur se poate face și la Transelectrica, să putem să preluăm toată energia. Deci avem nevoie de investiții în aceste companii”, a spus prof. Nicolae Moroianu.

VEZI ȘI: De la creșterea TVA, la scăderea PIB: Prof. Nicolae Moroianu arată ce se întâmplă cu economia României și de ce Irlanda „este o situație specială”

Infrastructura rutieră și impactul asupra economiei

Profesorul este de părere că lipsa infrastructurii afectează competitivitatea economică, iar fără investiții în infrastructură și în capacitatea de a susține exporturile, România nu va putea reduce eficient deficitul bugetar.

„Referitor la infrastructura rutieră, se știe dintotdeauna că orice produs realizat în afara arcului carpatic, ca să ajungă până în vestul Europei, trebuie să fie cu 5% mai scump decât un produs care e realizat în interiorul arcului carpatic.

Problema pe care a avut-o oricare dintre producătorii care au fost la Craiova - la Craiova nu a fost doar Ford de-a lungul timpului - a fost cum scot mașinile din țară, că oricât de mult ar mări ritmul în care ei pot face mașini, dacă nu pot fi scoase din fabrică și duse pe piețele de vânzare, degeaba produc mai mult.

Deci dacă nu vom face investiții, nu sunt șanse să rezolvăm repede și bine partea aceasta cu deficitul bugetar. Doar plătim acum o bucată din datorie, dar trebuie să avem grijă cum generăm venituri, nu doar să nu mai cheltuim”, a spus prof. Nicolae Moroianu.

VEZI ȘI: De ce este Bulgaria de preferat în fața României. Paradoxul din țara vecină: Toate aceste lucruri i-au adus succesul

Ce poate face Guvernul

Întrebat ce măsură economică ar trebui să ia Guvernul pe termen scurt ca să relanseze economia, prof. Nicolae Moroianu a răspuns că statul ar trebui să sprijine investițiile prin politici fiscale. Profesorul a vorbit despre importanța încurajării achizițiilor realizate cu fonduri europene și a celor de la producători care își desfășoară activitatea în România, chiar dacă nu au capital integral românesc.

„Toate investițiile pe care le fac cei din mediul privat trebuie să fie încurajate, și atunci tot în zona fiscalității ajungem, pentru că nu poate să facă altceva. Dacă Guvernul ajunge să facă ceva direct pentru investiții, nu o să poată face.

O altă măsură ar fi să încurajăm tot ceea ce înseamnă achiziții cu fonduri europene, achiziția de la producători români. Nu o să putem să fim ca în situația Canadei sau a Mexicului - care au zis că pentru tot ceea ce înseamnă investiție federală să se achiziționeze de la firme canadiene, respectiv mexicane - pentru că trebuie să respectăm condițiile ca țară membră a Uniunii Europene, dar cred că putem încuraja ca tot ceea ce înseamnă investiție să se facă de la firme care își desfășoară activitatea în România, chiar dacă ele nu sunt neapărat cu capital exclusiv românesc.

Important este ca cei care lucrează în companiile respective să încaseze salarii și să consume în această economie, pentru că ea așa poate crește. Deci statul trebuie să încurajeze investițiile în companii care sunt în România”, a spus prof. Nicolae Moroianu la DC News.

Video: