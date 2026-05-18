Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Data publicării: 18 Mai 2026

Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Autor: Iulia Horovei

explozie incendiu botosani unitate militara Explozie urmată de un incendiu. Sursa foto: Pexels. Rol ilustrativ
O explozie urmată de un incendiu la o unitate militară din municipiul Botoșani s-a soldat cu rănirea a doi militari, care au suferit arsuri.

UPDATE: Doi militari au suferit arsuri în urma incendiului

„Luni, 18 mai, la ora 13.30, a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri. Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani, unde medicii vor analiza dacă se impune transferul la alte unități medicale specializate”, au transmis oficialii MApN.

S-au deplasat, la fața locului, echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. 

„Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului”, mai precizează Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Știre inițială

Trei persoane au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs luni la o unitate militară din municipiul Botoşani, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Explozia a avut loc într-un poligon de distrugere a muniţiei şi a fost urmată de incendiu.

„La faţa locului s-au deplasat echipaje aparţinând Detaşamentului de Pompieri Botoşani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD şi o ambulanţă SAJ.

Trei persoane rănite grav

Aceştia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi. Din primele informaţii, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat şi echipajele CBRN al ISU Suceava”, precizează oficialii ISU Botoşani.

Potrivit unor surse medicale, două dintre persoane au suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafaţa corpului, iar o alta arsuri pe 40% din corp, notează Agerpres.

