Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Data publicării: 18 Mai 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu sorin grindeanu, de la consultările cu Nicușor Dan Cei de la PSD au fost primii care au mers astăzi la consultările de la Cotorceni. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut declarații de presă, după consultările de la Cotroceni.

Preşedintele României, Nicuşor Dan a convocat pentru astăzi, 18 mai, consultări oficiale cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru. Primii care au mers la Cotroceni, de la ora 09:00, au fost cei de la PSD. După ce discuțiile s-au încheiat, președintele partidului, Sorin Grindeanu, a făcut declarații.

Sorin Grindeanu: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru şi asta nu au spus doar membrii PSD

El a spus că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan.

"Urmare a acelei consultări interne, nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru şi asta nu au spus doar membrii PSD, Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari", a arătat el.

De asemenea, a adăugat Grindeanu, PSD exclude o alianţă în afara partidelor pro-occidentale.

"Astea sunt principiile pe care noi le-am transmis preşedintelui, astfel încât, urmare a consultărilor, să se încerce să se ajungă la o soluţie", a mai spus liderul social-democrat, transmite Agerpres.

