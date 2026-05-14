Robert Cazanciuc: Proiectul „Lift pentru Viață” prezentat la Bruxelles

Am avut plăcerea și bucuria să prezint, la Bruxelles, stadiul proiectului „Lift pentru Viață”, în cadrul evenimentului „Consolidarea cadrului financiar multianual în vederea adaptării la nevoile actuale și viitoare ale comunităților locale și a stimulării competitivității economice la nivel național și regional”, organizat de colegii mei, europarlamentarii Victor Negrescu și Ștefan Mușoiu.

Audiența formată din directori din cadrul Comisiei Europene, antreprenori români, primari și președinți de consilii județene din Regiunea Sud-Muntenia a fost de acord că proiectul poate fi realizat cu fonduri europene.

Principiile directoare ale bugetului multianual european 2028-2034 subliniază că acest exercițiu financiar își propune să folosească resursele pentru ca principiile să devină fapte. Principiul solidarității între generații, principiul accesului la locuințe, principiul încurajării producției europene arată că proiectul de accesibilizare a blocurilor de 3 și 4 etaje din România este o formă de răspuns concret care va ajuta nu doar milioane de români, ci care va putea reprezenta în același timp un exemplu de bune practici ce poate fi replicat în multe țări europene.

Sunt încrezător că până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare vom adopta și în Camera Deputaților proiectul votat deja de Senat fără nici un vot împotrivă.

Legea va reprezenta un instrument juridic care să permită autorităților locale demararea procedurilor pentru a utiliza bani din actualul exercițiu financiar astfel încât oamenii trecuți de prima tinerețe, mamele cu copii, persoanele cu dizabilități să poată ridica bariera aflată astăzi în calea unei vieți care pentru cei mai mulți dintre noi înseamnă pur și simplu normalitate.