Corneliu Ştefan, preşedintele CJ Dâmboviţa, a fost la BSDA 2026. Discuţie cu E.S. Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la Bucureşti

"Astăzi, am participat la expo-conferința internațională „Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2026” – unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de apărare, securitate și aeronautică din Europa de Est.

Pentru județul Dâmbovița, industria de apărare înseamnă tradiție, profesionalism și contribuție directă la capacitatea de securitate a României. Avem obiective industriale importante precum Automecanica Moreni, Uzinele de la Dragomirești și Mija, dar și fabrica IVECO Defence Vehicles de la Petrești, care demonstrează că județul nostru are un rol important în industria națională de apărare. Și tot la Petrești, se construiește fabrica Hanwha Aerospace - un centru european de producție pentru echipamente militare destinate NATO.

Printre sistemele prezentate la BSDA 2026 se numără și vehiculul blindat VLAH, dezvoltat de BlueSpace Technology în colaborare cu Automecanica Moreni. Este primul vehicul de acest fel dezvoltat în România în ultimii 35 de ani, iar faptul că a atras inclusiv atenția președintelui Slovaciei, Peter Pellegrini, arată că Dâmbovița are capacitatea industrială, specialiștii și baza tehnică necesare pentru a susține proiecte de apărare cu relevanță națională și internațională.

Totodată, am purtat o discuție cu Excelența Sa, domnul Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, prilej cu care l-am invitat să viziteze județul nostru.

În actualul context internațional, consolidarea industriei de apărare reprezintă nu doar o oportunitate economică, ci și o necesitate pentru siguranța și securitatea României. Investițiile în acest domeniu înseamnă tehnologii moderne, locuri de muncă stabile și o capacitate mai mare de a răspunde provocărilor de securitate ale prezentului.

BSDA 2026 reunește companii și lideri internaționali din domeniul apărării, iar colaborarea dintre autorități, industrie și partenerii strategici este esențială atât pentru dezvoltarea județului Dâmbovița, cât și pentru consolidarea securității și capacității de apărare a României", transmite Corneliu Ştefan.