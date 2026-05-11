Cine este Șerban Matei, posibilul premier despre care Bogdan Chirieac spune că "ar fi de mare ajutor". Este apropiat de Mugur Isărescu

La Palatul Cotroceni sunt programate în perioada imediat următoare discuții oficiale cu miză politică semnificativă, însă acestea ar putea fi reluate abia după ziua de miercuri, întrucât, în prezent, atenția Administrației Prezidențiale este concentrată pe ultimele pregătiri pentru Summitul B9 de la București. Potrivit unor surse România TV, cu informații obținute din cadrul Administrației Prezidențiale, în paralel cu acest context se conturează și scenariul desemnării unui premier tehnocrat — un specialist fără carnet de partid, care să aibă misiunea de a construi o majoritate funcțională, în timp ce membrii cabinetului ar urma să provină din partidele „pro-occidentale”, așa cum au fost definite de președintele Nicușor Dan. Această variantă ar fi fost discutată în mai multe rânduri în spatele ușilor închise.

Cine este Șerban Matei

În centrul acestor evaluări se află numele lui Șerban Matei, reprezentant al BNR, apropiat de Mugur Isărescu și fost delegat al României la Fondul Monetar Internațional. Este considerat unul dintre cei mai bine pregătiți analiști economici din țară, cu experiență solidă, în prezent conducând o divizie importantă din cadrul Băncii Naționale. De-a lungul timpului, a coordonat o mare parte din relațiile externe ale BNR, fiind perceput drept un veritabil „om de externe” al instituției. Un astfel de profil tehnocrat este privit favorabil inclusiv în zona PSD, social-democrații exprimând în repetate rânduri preferința pentru un economist în fruntea Guvernului, capabil să gestioneze dezechilibrele economice actuale.

Amânare pentru B9. E pregătit deja premierul?

Pe lângă Matei, mai sunt luate în calcul și alte variante de premier tehnocrat, însă acesta pare să se afle în topul listei ca soluție de avarie, un nume capabil să aducă la aceeași masă formațiunile politice și să ofere expertiza necesară pentru stabilizarea situației economice. În paralel, lideri politici precum Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au făcut declarații astăzi despre configurația viitoarei coaliții. Grindeanu a atras atenția asupra perspectivelor economice dificile, inclusiv pe baza datelor ce urmează să apară de la INS privind primul trimestru, pe care le-a pus în legătură cu modul de guvernare al lui Ilie Bolojan, în timp ce Kelemen Hunor a adoptat un ton mai echilibrat, subliniind imposibilitatea unui guvern minoritar și necesitatea unui "premier acceptat de toate forțele politice". În acest context, președintele Nicușor Dan a ales să amâne consultările formale, preferând o serie de negocieri informale menite să asigure din start o formulă viabilă de guvernare, în paralel cu finalizarea pregătirilor pentru Summitul B9 de la București. Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste evoluții într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii „Cheia Zilei”, moderată de jurnalistul Niels Schnecker.

"De joi vor reîncepe negocierile. Acum atenția este pe B9"

"Formula așa cum este ea prezentată ne indică faptul că niciun partid nu vrea să facă concesii alături de altul sau altcineva. Pur și simplu nu se poate face guvern în România, dar nu există nici soluția alegerilor anticipate. Cred că ar trebui să considerăm asta poza de moment. După ce se va termina, miercurea aceasta, summit-ul B9, unde președintele e foarte ocupat zilele astea, totuși sunt reprezentanți a 15 state la nivel de președinte, premier, miniștrii de externe, miniștrii de apărare, subsecretarul de stat al Statelor Unite, vor începe lucrurile să se pună ușor la punct. În momentul de față, după tot ce am trăit, cu guvernul picat, dintre toți cei de la putere, Nicușor Dan e singurul de acum cu care merită și poți să te vezi pentru politică externă. Nu din cauza aceasta, a căderii guvernului, nu a venit Marco Rubio la București, să fie foarte clar. E lume bună la București. De joi vor reîncepe negocierile. Acum atenția este pe B9. Nu e prima dată când ni se întâmplă să avem întâlniri extrem de importante și noi să nu mai avem guvern. Facem o paranteză scurtă. Vă aduc aminte că noi am avut acum niște ani o vizită din partea premierului Japoniei în România și nu a avut cu cine să se întâlnească. Acum, din nou. Vin oameni serioși din diverse țări ale Europei și noi nu avem guvern. Mă rog, noroc cu președintele. Au treabă cu președintele. Așa cum stau lucrurile, sunt cei doi copreședinți ai României și ai Poloniei, Dan și Nawrocki, sunt președinții țărilor Baltice, președintele Finlandei, președintele Zelenski, premierul interimar al Danemarcei, o doamnă distinsă de altfel, și mai sunt președintele Slovaciei, ministrul apărării și de externe din Suedia și Norvegia. Toți oficialii o să aibă treabă cu președintele nostru și cu cel al Poloniei și nu ne încurcă chestiunea asta. În orice caz, subsecretarul de stat din SUA vine la București. Anul trecut la Vilnius, la B9, Statele Unite nu au fost prezente, ca să ne înțelegem. În România vine un subsecretar de stat. E în regulă.

"Dacă Banca Națională are un astfel de om precum domnul Șerban Matei e un lucru bun, chiar foarte bun"

După summit, domnul Nicușor Dan o să-i ia iar la engleză sau la matematică, ca să spunem așa. Așa se spunea pe vremea mea când te scotea la tablă. Erau colegi care nu vorbeau deloc engleză. Eu cred că PNL își va schimba atitudinea. Domnul Bolojan se duce la locul său de lider al mișcării progresiste din România. Va lua câțiva din PNL și mulți din USR și își va face un grup politic sau va intra cu totul în USR. Dacă vine PNL se va simți dator USR-ul, care nu a plecat de bună voie de la guvernare, și atunci poți să ai un guvern. Dacă Banca Națională are un astfel de om precum domnul Șerban Matei e un lucru bun, chiar foarte bun. Înseamnă că domnul Mugur Isărescu înțelege foarte bine situația și știe ce face. Atunci când a fost Mugur Isărescu premier am avut un guvern bun. Chiar dacă nu a fost un om politic sau un comunicator politic, a venit cu măsurile necesare care au redresat țara tot într-o perioadă de criză profundă. Având în vedere blocajul în care suntem și scindarea la nivel politic, o astfel de variantă a unui premier tehnocrat, un om cu minte, care să lege formațiunile din Parlament, un om cu credibilitate atunci când vorbește direct cu o instituție financiară, ar fi de mare ajutor. Domnul Matei ar putea să fie un nume important. Mai e de menționat aici Luca Niculescu, secretarul de stat din MAE, jos pălăria, tot un om extraordinar cu care s-ar putea face ceva", a explicat Bogdan Chirieac.

