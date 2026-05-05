Gigel Știrbu urează succes "cumetriei" PSD - AUR: Marea problemă va fi la partaj. Vă veți certa pe "cutiile de pantofi"
Data actualizării: 12:57 05 Mai 2026 | Data publicării: 12:49 05 Mai 2026

Autor: Roxana Neagu

gigel stirbu parlament

Liberalul Gigel Știrbu a avut un discurs exploziv înainte de votul pe moțiunea de cenzură ce vizează Guvernul Bolojan.

Deputatul Gigel Știrbu, din partea PNL, a îndemnat AUR să spună ce pune în loc dacă trece moțiunea: ”Am înțeles, gata, veți fi la guvernare alături de PSD. Vă urez o cumetrie îndelungată și o cumetrie îndelungată și o bună înțelegere. Domnule Zamfir, de când sunt în Parlament, rar mi-a fost dat să văd atâta emoție și atâta empatie când cineva citește o moțiune de cenzură, așa cum ați făcut-o dvs - e clar că nici dvs. nu credeți în treaba asta. Și... domnule Simion! Domnule Simion, nu plecați! Pentru că ați spus că Bolojan a făcut diverse tăieri, dar astăzi bateți palma cu cei care au fost parte la aceste decizii. Păi când suntem serioși? Când aruncăm cu lături sau când ne asumăm parteneriatul cu cei care au fost parte la acest lucru? Doamnelor și domnilor, un mare teolog și romancier irlandez, de acum 300 de ani, spunea următorul lucru: ”Atunci când apare un om inteligent îl poți recunoaște după multitudinea tâmpiților care se aliniază împotriva lui”. Am încheiat citatul! N-am spus-o eu! Această cumetrie de astăzi este pentru a dezbina, a distruge ceva funcțional, care a arătat întregii Românii că se poate. Că după 36 de ani în România, se poate!”. 

”Spunea mai devreme purtătorul de cuvânt al PSD-ului: domnule Bolojan, n-ați înțeles că dacă erați mai flexibil, mai maleabil... Bine că n-ați făcut cu ochiul, d-le Oprea!” a continuat liberalul, acuzând PSD și AUR că sunt pentru distrugere: nu vă gândiți la construcție. Gigel Știrbu i-a acuzat pe exponenții PSD că plâng din pragul magazinelor Louboutin și Louis Vuitton și ”de la balcoanele vilelor imense în care ar sta foarte bine două, trei direcții de concentrate din județ”. 

Ce au în comun Grindeanu și Bolojan

”Domnule Grindeanu, aveți ceva în comun cu dl. Bolojan: ați scos amândoi oameni în stradă. Bine, motivele au fost altele - pe dvs. să vă gonească acasă, pe el să-l susțină! În noua dvs. cumetrie, marea problemă a dvs. va fi când faceți partajul. Vă veți certa pe cutiile de pantofi” a conchis el. 

