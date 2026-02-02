€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Politica Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
Data publicării: 19:14 02 Feb 2026

Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
Autor: Iulia Horovei

femicid lege senat Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced trece de Senat. Sursa foto: Freepik

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced, cu 95 de voturi „pentru", unul „împotrivă” şi şapte abţineri.

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced.

Propunerea legislativă a fost votată cu 95 de voturi „pentru", unul „împotrivă” şi şapte abţineri.

Gheorghe Vela, senator neafiliat, a votat împotriva proiectului, în timp ce abținerile au venit din partea AUR (3) și a grupului parlamentar „Pace – Întâi România/PIR (4). 

Ce presupune Legea femicidului

Iniţiată de un grup de peste 250 de parlamentari din întreg spectrul politic, legea defineşte juridic femicidul, în conformitate cu reglementările europene, prevede colectarea şi publicarea anuală a datelor privind femicidul şi violenţele care îl preced, asigură protecţie reală pentru orfanii femicidului, recunoscuţi ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, şi stabileşte pedepse agravante atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor.

Potrivit proiectului, „femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”.

Alte prevederi vizează întărirea răspunsului penal prin sancţionarea severă a faptelor motivate de gen şi a violenţelor care preced omorul, precum şi educaţia pentru prevenţie, prin introducerea în şcoli a temelor privind egalitatea de gen, relaţiile non-violente şi combaterea violenţei, potrivit Agerpres.

Pașii următori în demers

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care le preced va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Dacă deputații vor vota în favoarea sa, ultimul pas va fi promulgarea de către președintele României, Nicușor Dan.

Citește și: Afacerea bumbacului, undă verde în Senat. Proiectul Guvernului de achitare a datoriei către SUA pentru importul de bumbac fibră merge acum la Camera Deputaților

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

femicid
legea femicidului
senat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 41 minute
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Publicat acum 51 minute
Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual
Publicat acum 57 minute
Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 41 minute
Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video
Publicat acum 11 ore si 22 minute
Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Publicat acum 12 ore si 16 minute
Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close