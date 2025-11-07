Congres PSD, 7 noiembrie 2025: Sorin Grindeanu, unic candidat. Ultimele informații despre marea schimbare din partid

Astăzi, 7 noiembrie 2025, cu fix o lună înainte de alegerile pentru Primăria Municipiului București, PSD își alege conducerea, într-un Congres extraordinar.

Congresul PSD are pe masă două decizii:

va fi aleasă noua conducere - unicul candidat fiind Sorin Grindeanu

va fi modificat statutul PSD

Congresul PSD începe la ora 13:00, la Romexpo.

”Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români şi economia românească. Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România. Și, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate și viziune, în orice context!” a scris Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi, pe pagina de Facebook.

Congresul PSD, tulburări și controverse

Congresul PSD nu este lipsit de controverse, dar situațiile tensionate nu sunt alimentate de echipa care candidează la șefia partidului, astfel înăbușindu-se. Sorin Grindeanu este cel care a asigurat interimatul la șefia partidului din momentul în care Marcel Ciolacu și-a dat demisia, după primul tur al alegerilor prezidențiale din luna mai, când Crin Antonescu a obținut puțin peste 20%.

Moțiunea de candidatură a lui Sorin Grindeanu la șefia PSD este ”Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună”.

Congresul PSD: Echipa lui Sorin Grindeanu

Echipa alături de care candidează Sorin Grindeanu este formată din cinci prim-vicepreşedinţi şi 20 de vicepreşedinţi.

Prim-vicepreședinți: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu, Corneliu Ştefan.

Vicepreședinți pe zone: Dragoş Benea - nord-est, Francisk-Iulian Chiriac - sud-est, Marius Dunca - centru, Gabriela Firea - Bucureşti-Ilfov, Adrian-Ionuţ Gîdea - sud, Laurenţiu Nistor - vest, Constantin Rădulescu - sud-vest şi Gabriel Zetea - nord-vest.

Vicepreședinți pe domenii: Daniel Băluţă - administraţie publică, Gheorghe Cârciu - identitate naţională şi diaspora, Mihnea Costoiu - educaţie, cercetare, digitalizare şi AI, Vasile Dîncu - afaceri europene, apărare şi siguranţa populaţiei, Andrei Dolineaschi - economie şi antreprenoriat, Doina Fedorovici - muncă şi protecţie socială, Aladin Georgescu - investiţii şi fonduri europene, Dumitriţa Gliga - mediu şi energie, Romeo-Daniel Lungu - agricultură, dezvoltare rurală şi turism, Silvia Mihalcea - strategie legislativă şi coordonare grupuri parlamentare, Gheorghe Şoldan - dezvoltare regională şi infrastructură, Diana Tuşa - politici publice şi justiţie.

Pentru funcţia de secretar general candidează Claudiu Manda, iar pentru cea de secretar general adjunct Mihai Weber.

Se modifică statutul PSD la Congres

Prin candidatura sa, Sorin Grindeanu propune și modificarea statutului formaţiunii. Se renunță la ideea de partid progresist, definire adoptată în anii 2000, fără legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. PSD va fi definit ca un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român.

La Congresul extraordinar de vineri vor participa şi trei foşti preşedinţi ai PSD, care nu mai sunt membri de partid: Adrian Năstase, Mircea Geoană şi Victor Ponta.