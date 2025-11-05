Contactat de DC NEWS, Marcel Ciolacu, care nu a fost amintit de Sorin Grindeanu pe lista foștilor președinți care vor fi invitați de el la Congresul PSD, a precizat în exclusivitate pentru redacția noastră că va participa la evenimentul care va avea loc vineri, 7 noiembrie, dar în calitate de delegat din partea Organizației PSD Buzău.

Astfel, se pare că Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD, nu l-a invitat personal pe Marcel Ciolacu, în calitate de fost președinte al partidului, așa cum a făcut în cazul lui Victor Ponta, Viorica Dăncilă, Adrian Năstase și Mircea Geoană.

Grindeanu: E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi

Luni, 3 noiembrie, întrebat ce foşti preşedinţi ai PSD va invita la Congres în afară de Mircea Geoană şi Adrian Năstase, pe care îi menţionase deja, Grindeanu a spus că Victor Ponta și-a confirmat prezența.

”Am mai vorbit cu Viorica Dăncilă, care e plecată în acea perioadă, deci nu poate să vină. Şi am mai vorbit cu Victor Ponta, care va veni”, a spus Grindeanu.

”E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa”, a mai spus acesta.

Amintim că Marcel Ciolacu a venit la conducerea PSD, în 2020, după ”debarcarea” Vioricăi Dăncilă, în urma rezultatelor slabe de la alegerile prezidențiale din 2019, în fața lui Klaus Iohannis. În urma acestei decizii interne de înlocuire, în noiembrie 2019, Marcel Ciolacu a preluat funcția de președinte interimar al PSD, iar ulterior a devenit președinte plin. Încă de atunci pe masă era profilul lui Sorin Grindeanu ca președinte al PSD. Recent, Marcel Ciolacu l-a numit prieten pe Sorin Grindeanu. Vorbea despre relația lor ca fiind ”o prietenie neascunsă”. Sorin Grindeanu i-a devenit umbră fostului lider PSD. Dar, după eșecul alegerilor prezidențiale, câștigate de Nicușor Dan, singurul care a făcut pasul în spate, de onoare, a fost Marcel Ciolacu. Victor Ponta a apreciat că, de fapt, acesta a fost aruncat pe scări de... prieteni. Acum, se pare că el nu a primit invitație oficială, ca fost lider de partid din partea lui Sorin Grindeanu, participând în calitate de delegat de Buzău, așa cum ne-a răspuns.

Congresul PSD este programat pentru vineri, 7 noiembrie, prilej cu care va fi desemnată o nouă conducere. Din 20 mai 2025, după demisia lui Marcel Ciolacu, care a condus partidul aproape cinci ani, Sorin Grindeanu asigură interimatul. Acesta candidează la președinția PSD, însoțit de o echipă semnificativă, care readuce în prim-plan figuri politice mai puțin vizibile în ultimii ani. Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat pentru șefia partidului la congresul de vineri.