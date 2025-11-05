Liviu Dragnea spune că ar fi putut "arunca în aer" Congresul PSD. Reacție acidă, după declarațiile lui Grindeanu

Liviu Dragnea reacționează dur după declarațiile lui Sorin Grindeanu legate de neinvitarea sa la Congresul PSD. Fostul lider social-democrat afirmă că explicațiile lui Grindeanu sunt „mincinoase” și că absența sa de la eveniment nu a fost cauzată de vreo interdicție legală.

„Nu aveam de gând să vorbesc despre această parodie politică”, scrie Dragnea, dar afirmă că a decis să reacționeze după ce a aflat ce a spus Grindeanu. Fostul lider PSD afirmă că Grindeanu „știa bine” că nu există o astfel de interdicție și că, de fapt, „nu a fost invitat din lașitate”.

"Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru că este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva niște declarații ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine.

Liviu Dragnea: Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres

Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:

⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii).

⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicție”.

În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor.

Am făcut această postare pentru că nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește.

P.S. Consider ca nu are rost să spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost invitat, pentru că orice aș spune ar fi interpretat în fel și chip", a scris Liviu Dragnea pe pagina sa de Facebook.

Ce declarase Sorin Grindeanu

Reacția lui Liviu Dragnea vine după ce luni, 3 noiembrie, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat despre invitarea foştilor lideri ai partidului la Congresul din 7 noiembrie, că a vorbit cu Viorica Dăncilă, dar e plecată, în timp ce Victor Ponta a spus că va veni. Grindeanu a spus atunci că nu l-a invitat pe Dragnea pentru că acesta ar avea "anumite restricţii să participe".

”E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa”, a spus atunci Grindeanu.