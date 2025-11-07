”Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică” asigură Daniel Băluță, la Congresul PSD

”Candidez pentru știu că Bucureștiul are nevoie de un primar care face. Am arătat în Sectorul 4 că se poate. Am atras peste 5 miliarde de euro bani europeni, am construit prima stație de metrou realizată vreodată de o primărie locală, am ridicat spitale, centre medicale moderne, am consolidat școli și grădinițe, am redesenat infrastructura rutieră și am făcut din sudul Bucureștiului o zonă care se dezvoltă corect” a spus Daniel Băluță, la Congresul PSD, unde a punctat că știe cât de important este rolul primarului.

”Dacă o parte a orașului se sufocă, tot sistemul suferă”

”De tine depinde dacă un cartier are apă caldă, dacă o școală se deschide la timp sau dacă un drum e sigur. Nimeni nu te întreabă de doctrină sau de politică. Te întreabă: ce ai făcut?” spune Băluță, avertizând că ”un oraș nu poate fi împărți în bucăți care nu vorbesc între ele (...) dacă o parte se sufocă, tot sistemul suferă”.

Daniel Băluță a dat asigurări: ”Vreau să mai spun un lucru limpede, nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică. Respect decizia foștilor primari și nu vreau să mă compar cu alți candidați, care poate se gândesc la mai mult. Pentru mine, Bucureștiul nu este o rampă, este o responsabilitate. Nu candidez ca să urc mai sus”.

