Data actualizării: 17:35 05 Dec 2025 | Data publicării: 17:32 05 Dec 2025

CNSAS, anunț oficial despre un candidat la Primăria București: A fost cadru al Securității
Autor: Anca Murgoci

Alegeri Primăria București 2025/ Agerpres/ Vot sondaj Alegeri Primăria București 2025/ SONDAJ
 

Anunț de ultimă oră de la CNSAS!

CNSAS a anunțat vineri că a primit noi informații despre Gheorghe Nețoiu, candidat la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, din care rezultă că acesta a fost cadru al Securității Municipiului București, în perioada 1985 - 1989.

„În temeiul prevederilor OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la verificarea candidaților pentru alegerile locale din 07.12.2025, Colegiul CNSAS aduce la cunoștința opiniei publice următoarele informații: (...) Pentru domnul Nețoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, CNSAS a primit la data de 25.11.2025 informații noi și neprocesate, respectiv, o fișă de evidență cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989. Verificările prevăzute de OUG 24/2008 sunt în curs de finalizare, rezultatul acestora urmând să fie comunicat cu celeritate opiniei publice”, spune CNSAS într-un comunicat de presă.

 

Fost acționar al echipelor de fotbal Rocar București, FC Dinamo București și FC Universitatea Craiova, dar și deputat în legislatura 2012-2016 ales din partea PP-DD, Gheorghe Nețoiu candidează ca independent pentru funcția de primar general al Capitalei.

El a fost implicat în dosarul transferurilor din fotbal, primind o condamnare de 3 ani și 4 luni închisoare. A ieșit condiționat din închisoare, după ce a executat un an și 9 luni închisoare.

CNSAS mai spune că a primit și procesat de la Birourile Electorale de circumscripție date pentru persoanele care candidează în 6 unități administrativ-teritoriale și un consiliu județean, din totalul de 14 unități administrativ-teritoriale în care se organizează alegeri locale parțiale.

 

Au fost procesate informații pentru 43 de persoane, dintre care 29 sunt născute după 22.12.1973 și, conform art. 2, lit. b, teza 3 din OUG 24/2008, nu se încadrează în prevederile legale.

Situația verificărilor în cazul celorlalți candidați se prezintă astfel:

* Anca Alexandrescu - 18.10.1972, primar general, mun. București - Se emite o adeverință, cf. OUG 24/2008, art. 9.

* Vasile Asoltanei - 20.07.1968 primar, Vânători, jud. Iași - adeverința nr. 2897/2021 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

* Marcel Ciolacu - 28.11.1967 - președinte, Consiliul Județean Buzău - adeverința nr. 388/2009 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

* Aurel Dogaru - 12.06.1971 - președinte, Consiliul Județean Buzău - adeverința nr. 2584/2024 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

* Constantin Titian Filip - 20.08.1961 - primar general, mun. București - adeverința nr. 82/2013 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

* Liviu-Gheorghe Floarea - 04.07.1970 - primar general, mun. București - decizia nr. 1015/2007 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

* Dumitru Gheorghică - 22.10.1970 - primar, Vânători, jud. Iași - se emite o adeverință, cf. OUG 24/2008, art. 9.

* Alexandru Ionescu - 14.12.1973 - primar, Lumina, jud. Constanța - adeverința nr. 1522/2021 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

* Cristin Magheru - 18.07.1960 - primar, Cârța, jud. Sibiu - adeverința nr.2615/2011 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

* Maria Neder (Asoltanei) - 07.07.1969 - primar, Vânători, jud. Iași - se emite o adeverință, cf. OUG 24/2008, art. 9.

* Vasile Onofrei - 01.12.1970 - primar, Mihai Eminescu, jud. Botoșani - adeverința nr. 4398/2017 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

* Eugen-Orlando Teodorovici - 12.08.1971 - primar general, mun. București - decizia nr. 66/2002 - rămâne valabilă adeverința anterioară. - Amintim că s-a retras din cursă.

* Dănuț Angelo Trifu - 13.10.1959 - primar general, mun. București - adeverința nr. 331/2021 - rămâne valabilă adeverința anterioară.

