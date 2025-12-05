€ 5.0919
Locul greșit din casă unde păstrezi antibioticele! Atenție: Își pierd eficiența, dar tot creează rezistență!
Data actualizării: 19:21 05 Dec 2025 | Data publicării: 18:02 05 Dec 2025

EXCLUSIV Locul greșit din casă unde păstrezi antibioticele! Atenție: Își pierd eficiența, dar tot creează rezistență!
Autor: Anca Murgoci

antibiotice pexels-anntarazevich-7904443 pexels-anntarazevich / antibiotice
 

Dumneavoastră unde țineți antibioticele?

La conferința HEALTH FORUM: „Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a vorbit și despre faptul că se utilizează antibiotice, de multe ori, fără prescripție și adesea sunt prost păstrate.

„Ne referim la antibioticele pe care le păstrăm acasă, rămase de la o prescripție anterioară. Problema nu este doar că sunt recomandate fără criterii, ci și că sunt păstrate în condiții necorespunzătoare, de obicei în baie, unde există umezeală și căldură. Eficacitatea antibioticului se pierde, dar rămâne suficientă încât să genereze rezistență în cazul în care pacientul le utilizează”, a zis Alexandru Rafila.

„Sunt foarte multe aspecte de discutat, dar cred că lucrul cel mai important pe care îl putem face, mai ales că ne aflăm în preajma Zilei Mondiale de Luptă împotriva Rezistenței la Antibiotice, este să reducem consumul și să facem în așa fel încât România să nu mai oscileze între locurile 2 și 4 în Europa la consumul de antibiotice. Iar în această „competiție” e mai bine să fim la finalul clasamentului, nu în frunte.

Vreau să fac un apel către mijloacele mass-media, organizațiile profesionale medicale și organizațiile pacienților: Trebuie să educăm populația să nu mai consume antibiotice în mod abuziv, mai ales acum, în plin sezon al virozelor respiratorii. Din totalul infecțiilor respiratorii care apar în sezonul rece, peste 90%, mult peste 90%, sunt infecții virale, la care tratamentele antibiotice nu au niciun efect. Sunt ineficiente, chiar periculoase, și sunt prescrise cu foarte mare ușurință de multe ori, sau luate fără prescripție. Cred că acest lucru trebuie să înceteze: Fie prin protecție, fie prin vaccinare, fie prin educație. Sunt multe instrumente pe care le avem la îndemână, dar trebuie să schimbăm modul în care populația reacționează”, a zis Alexandru Rafila.

„Să știți că am avut o problemă la Ministerul Sănătății: Au existat reacții destul de virulente, inclusiv politice, atunci când am luat decizia de a limita consumul de antibiotice. S-a spus că Ministerul Sănătății limitează dreptul românilor la antibiotice, ceea ce este un lucru cel puțin bizar, pentru că nu discutăm despre limitarea accesului, ci despre limitarea consumului nejustificat. Este cu totul altceva”, a mai zis Alexandru Rafila.

VEZI ȘI: EXCLUSIV „Cel mai nou, puternic, injectabil” antibiotic. Rețeta sigură pentru boală 

Detalii, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

antibiotice
alexandru rafila
Health Forum
