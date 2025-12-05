”Vaccinarea la adolescenți reprezintă o problemă dar și o provocare pentru medicii de familie. De ce se întâmplă acest lucru? În primul rând, amenințările, la această vârstă, în ceea ce privește apariția unei boli prevenibile prin vaccinare, sunt cât se poate de mari. (...) Unii adolescenți, contrar sfaturilor părinților, refuză vaccinarea. Uneori, avem și surpriza în care părinții refuză vaccinarea, dar tinerii doresc să se vaccineze. (...) De ce este importantă vaccinarea? Pentru că există anumite boli care pot fi prevenite prin vaccinare și aș spune că, pe de o parte, vorbim despre vaccinuri din schema națională de vaccinare - la vârsta de 14 ani trebuie să încheiem schema de vaccinare din copilărie, cu rapelul pentru difterie, tetanos și tuse convulsivă, care trebuie făcut la 14 ani. Este un rapel, primele doze fiind administrate la 2, 4, 11 luni, apoi la 6 ani și la 14 ani. Mai departe, orice persoană adultă ar trebui să primească acest rapel o dată la 10 ani” a punctat medicul conf. univ. dr. Gheorghe Gindrovel Dumitra, medic primar medicină de familie, în cadrul conferinței ”HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”, organizată de DC News Media Group.

Meningita meningococică, boala care ucide adolescentul în 24 - 48 de ore

”O boală foarte importantă de prevenit la adolescenți, dar care, din păcate, nu are, în acest moment, mecanism de compensare, este meningita meningococică. Acționează ca o boală contra timp. De obicei, primele simptome, care apar în intervalul de 4 - 12 ore de la momentul contactului cu pacientul patogen, se manifestă prin simptome nespecifice: fie că vorbim despre un debut pseudo-gripal, adică o simptomatologie respiratorie, fie că vorbim despre un debut pseudo-digestiv, dureri abdominale, vărsături sau alte forme de manifestare, practic, semnele specifice apar la 8 - 12 ore distanță, când apar durerea în ceafă, fotofobia și când, uneori, poate fi târziu. De ce? Pentru că la 24 - 48 de ore, acel adolescent își poate pierde viața. Am văzut nenumărate astfel de exemple, cu tineri consultați, care au ajuns la camera de gardă și, din păcate, până dimineața și-au pierdut viața” a spus medicul în conferința medicală DCNews Media Group. Pentru meningita meningococică există două vaccinuri: unul în doză unică, altul în 2- 3 doze, vaccinuri care previn tragedii, după cum spune medicul.

”Chiar dacă numărul lor este mic, chiar dacă aceste cazuri apar destul de rar, este bine, ca părinți, să facem acest lucru pentru copii” a subliniat conf. univ. dr. Gheorghe Gindrovel Dumitra.