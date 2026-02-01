După supergripa, un alt virus face ravagii în UK. ”Nu vă trimiteți copiii la școală”

Britanicii au fost avertizați să nu își trimită copiii la școală dacă au o infecție stomacală, deoarece cazurile de norovirus continuă să crească în Marea Britanie.

Infecția cu vărsături, de iarnă, supranumită „boala cu două găleți”, a crescut cu 15% într-o săptămână, sugerează cifre noi.

Spitalele din nordul țării au fost afectate în mod deosebit de norovirus, cazurile crescând pentru a patra săptămână consecutiv.

Cel puțin 950 de persoane au fost internate în spitale, diagnosticate cu norovirus, săptămâna trecută, cel mai mare număr înregistrat în această iarnă.

Aceasta este o creștere de la 823 de paturi ocupate în săptămâna precedentă și, de asemenea, mai mare decât în ​​aceeași săptămână a anului trecut, când se aflau 898 de pacienți.

Cazurile generate de norovirus s-au triplat

”Virusurile sezoniere continuă să provoace perturbări și să ocupe paturile de spital, cazurile generate de virusul vărsăturilor de iarnă triplându-se față de începutul lunii”, a declarat profesorul Meghana Pandit, directorul medical al NHS, conform SkyNews.

Este numit virusul vărsăturilor de iarnă, pentru că, de obicei, problemele virale gastrointestinale sunt specifice sezonului cald.

”Puteți preveni răspândirea norovirusului spălându-vă frecvent pe mâini cu apă și săpun și neîntorcându-vă la serviciu, la școală sau la spitale până când nu aveți simptome timp de 48 de ore” transmit medicii.

Simptomele infecției cu norovirus apar la 12 - 48 de ore de la expunere. Sunt: greață intensă, vărsături frecvente, diaree și crampe abdominale. Pot să apară și febra ușoară, frisoanele, dureri musculare și oboseală. De obicei, simptomele durează până la trei zile. Febra nu ar trebui să depășească 39 de grade, mai periculoasă fiind deshidratarea.