Stiri

DCNews Stiri Plajele sălbatice din Thailanda pot fi periculoase. Ce trebuie să știi înainte de a pleca într-o vacanță exotică în Asia / video
Data publicării: 14:36 25 Ian 2026

EXCLUSIV Plajele sălbatice din Thailanda pot fi periculoase. Ce trebuie să știi înainte de a pleca într-o vacanță exotică în Asia / video
Autor: Elena Aurel

turisti in asia Sursa foto: Freepik, @EyeEm

Numeroase zone din Asia atrag turiști prin frumusețea lor exotică, dar ele pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate.

Conf. univ. dr. Ion Ștefan, șeful Clinicii de Boli Infecțioase de la Spitalul Militar Central de Urgență Carol Davila București, a vorbit despre riscurile epidemiologice la care se supun turiștii care călătoresc în Asia de Sud-Est, dar și despre diagnosticarea și tratarea acestor boli. Potrivit acestuia, printre cele mai întâlnite boli se numără malaria, febra Dengue și febra Chikungunya.

„O altă destinație favorită a românilor este Asia îndepărtată. Ce ne puteți spune despre riscurile infecțioase din această zonă?”, a întrebat acad. prof. dr. Irinel Popescu. 

„Am amintit malaria, care în urmă cu 10-15 ani rămânea maladia cu morbiditatea cea mai mare la nivel mondial și pe vremea aceea avea și letalitatea cea mai mare. Se pare că acum, ca morbiditate, este întrecută de febra Dengue, care e foarte prezentă în Asia, mai ales în Asia de Sud-Est.

Chiar dacă există un vaccin, nu pare să aibă o eficiență formidabilă și chiar au fost câteva cazuri când, post vaccinal, a apărut un al doilea episod de febră Dengue, care a putut să fie și mai drastic, și atunci entuziasmul cetățenilor de a se vaccina anti-febra Dengue a mai scăzut. (...)

„Deci, Asia de Sud-Est, care este pitorească, care are foarte multe atracții turistice, are riscuri majore pentru că acolo este și malarie, este și febră Dengue, este și febră Chikungunya, deci sunt maladii redutabile, foarte greu de diagnosticat și de tratat”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan.

Ce trebuie să știe cei care călătoresc în Bali sau în Thailanda

De asemenea, profesorul a explicat că oamenii care călătoresc în Bali și Thailanda trebuie să fie foarte atenți, deoarece se pot infecta cu larva migrans cutanată pe care o pot contacta dacă merg desculți pe plajele sălbatice din aceste țări. 

„E posibil ca un turist să dobândească o astfel de infecție, să ia antitermice și să treacă peste fără să fie văzut într-o clinică de boli infecțioase?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Cu siguranță sistemul medical de acolo ar trebui să se ocupe de astfel de afecțiuni, dar pentru turiști este mai greu accesibil, mă gândesc, și oricum până la stabilirea diagnosticului, ținând cont și de perioadele de incubație, care nu sunt chiar scurte, ar trece ceva timp și mai degrabă diagnosticul se va pune în țară.

Am avut câteva cazuri interesante de larvă migrans cutanată la turiști care au fost în Bali sau în Thailanda, în zone de interes turistic deosebit, pentru că au mers pe plaje pustii, sălbatice, atrași de aventură și s-au întors în țară.

Am avut 5 cazuri de larvă migrans cutanată, acum 2-3 ani”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan la emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.


 

Video:

Urmăriți DCNews și pe Google News

dr. Ion Ștefan
asia de sud-est
calatorii
turisti
malarie
boli infectioase
