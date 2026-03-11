Germania deblochează o parte din rezervele sale strategice de petrol

Germania va elibera o parte din rezervele sale strategice de petrol, ca urmare a creșterii continue a costurilor globale ale energiei cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri, ministra Economiei și Energiei, Katherina Reiche.

Acest lucru ar trebui să contribuie la scăderea prețului global al petrolului, a spus Reiche, menționând că și ceilalți membri ai Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) se confruntă cu creșterea prețurilor.

„Prin urmare, Agenția Internațională pentru Energie a solicitat ieri seară statelor sale membre să elibereze rezerve de petrol în valoare de 400 de milioane de barili”, a spus Reiche.

„Vom respecta această solicitare și ne vom aduce contribuția”, a declarat ea într-o conferință de presă, la Berlin.

Stațiile de carburant din Germania, limitate să crească prețul

Între timp, stațiile de carburant din Germania sunt obligate să își limiteze creșterile de prețuri la o singură dată pe zi, a spus ministra.

Crizele energetice anterioare au arătat că prețurile la pompă tind să crească rapid odată cu prețul petrolului, dar scad mai lent. „Prin urmare, am decis să limităm frecvența modificărilor de prețuri”, a mai declarat Reiche.

„Benzinăriile au voie să își majoreze prețurile la combustibil doar o dată pe zi. Dar reducerile de prețuri sunt permise în orice moment”, a mai spus ea, potrivit euractiv.

A cincea oară când Germania își utilizează rezervele de petrol

AIE le cere membrilor săi să mențină în permanență rezerve de petrol care corespund a cel puțin 90 de zile din importurile lor nete. Până acum, Germania și-a folosit rezerva strategică de petrol de patru ori, o dată în timpul Războiului din Golf din 1990-1991, după ce uraganul Katrina a lovit platformele petroliere americane în 2005 și apoi din nou în 2011, în timpul războiului din Libia, care a perturbat exporturile de petrol. Ultima dată când Germania a apelat la această decizie a fost în aprilie 2022, după izbucnirea conflictului din Ucraina.

Deși aprovizionarea cu gaze a Germaniei era sigură datorită livrărilor din Norvegia SUA, „situația privind aprovizionarea cu petrol este tensionată” la nivel mondial și afectează în special economiile asiatice mari.

„Piețele reacționează în mod clar cu o sensibilitate extremă în prezent, deoarece nimeni nu știe cât timp va rămâne impracticabilă Strâmtoarea Hormuz, cât timp va continua războiul din regiune sau dacă instalațiile vor fi afectate”, a mai spus ministra germană.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 5% în primele ore ale tranzacțiilor de miercuri, iar piețele au oscilat de la sfârșitul lunii trecute, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul.

Iranul a promis că va închide Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă vitală pentru transportul maritim al țărilor pe care le consideră aliate cu Statele Unite și Israelul. Strâmtoarea transportă în mod normal aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol și gaze.

