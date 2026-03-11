€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri De ce este un nor gros de fum în orașul Arad
Data publicării: 08:31 11 Mar 2026

De ce este un nor gros de fum în orașul Arad
Autor: Roxana Neagu

fum gros arad

Un nor gros de fum acoperă, în această dimineață, orașul Arad.

Oraşul Arad a fost acoperit de un nor gros de fum în această dimineață. Doar locuitorii din apropierea intervenției au primit mesaj RO-ALERT. 

Ce s-a întâmplat? 

Un incendiu a izbucnit la o fabrică de polistiren

Incendiul a izbucnit în zona industrială din cartierul Aradul Nou şi a fost anunţat la 112 înainte de ora 8:00, iar pompierii au trimis mai multe autospeciale de stingere. 

Șase mașini de stingere. RO-ALERT pentru cei aflați în apropierea intervenției

”Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei. La faţa locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din şase maşini de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară. În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, cu două maşini de stingere”, a informat ISU Arad.

Ultimele informații arată că 

”Au fost suplimentate echipajele la locul intervenției” și ”a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT”. 

Urmăriți evenimentul LIVE AICI

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

arad
nor
fum
incendiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Cadouri extravagante și meniu de lux la Premiile Oscar 2026: Ce au pregătit organizatorii
Publicat acum 24 minute
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
Publicat acum 25 minute
Qatar Airways anunță că va opera astăzi 29 de zboruri. Ce rute sunt disponbile - FOTO
Publicat acum 43 minute
Oana Țoiu, chemată în Comisia de politică externă pentru clarificări privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu
Publicat acum 45 minute
Șase morți și cinci răniți în Elveția, după un incendiu la un autocar. Bărbat suspectat că ar fi dat foc intenționat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 14 minute
BANCUL ZILEI: Adresă către Casa de Pensii
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Un pilot de la Baza Aeriană Câmpia Turzii a murit tragic, la doar 30 de ani, în timp ce încerca să salveze un câine
Publicat acum 9 ore si 53 minute
Germania blochează ideea relaxării sancțiunilor contra Rusiei
Publicat acum 57 minute
A fost publicat proiectul de buget! Premierul Ilie Bolojan rămâne pe poziții, în ciuda PSD. Planul său merge înainte
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close