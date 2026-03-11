De ce este un nor gros de fum în orașul Arad

Oraşul Arad a fost acoperit de un nor gros de fum în această dimineață. Doar locuitorii din apropierea intervenției au primit mesaj RO-ALERT.

Ce s-a întâmplat?

Un incendiu a izbucnit la o fabrică de polistiren.

Incendiul a izbucnit în zona industrială din cartierul Aradul Nou şi a fost anunţat la 112 înainte de ora 8:00, iar pompierii au trimis mai multe autospeciale de stingere.

Șase mașini de stingere. RO-ALERT pentru cei aflați în apropierea intervenției

”Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei. La faţa locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din şase maşini de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară. În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, cu două maşini de stingere”, a informat ISU Arad.

Ultimele informații arată că

”Au fost suplimentate echipajele la locul intervenției” și ”a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT”.

Urmăriți evenimentul LIVE AICI