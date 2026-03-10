Surse: SUA ar putea trimite aeronave la baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Iran. Bogdan Chirieac: Am deveni o țintă!

Potrivit unor surse politice menționate de România TV, Statele Unite ale Americii analizează posibilitatea de a disloca aeronave la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, în perspectiva unor eventuale operațiuni în Orientul Mijlociu. În acest moment, discuțiile s-ar afla la început și nu ar exista încă o solicitare oficială transmisă în acest sens. Dacă o astfel de cerere va fi formulată, ea ar urma să fie analizată de Ministerul Apărării și aprobată în cadrul CSAT. În funcție de tipul și capacitatea forțelor militare care ar urma să fie trimise la Mihail Kogălniceanu, ar putea fi necesar inclusiv acordul Parlamentului.

În paralel, Washingtonul poartă discuții cu România și despre posibilitatea dislocării unui batalion de tancuri la poligonul de la Smârdan (județul Galați), unde ar urma să fie instruite echipajele europene care operează tancuri Abrams. Pentru acest proiect sunt avute în vedere investiții semnificative în infrastructura bazei, inclusiv extinderea poligonului militar.

Bogdan Chirieac: Poate că noua administrație americană își va da seama și de importanța strategică deosebită a României în aceste vremuri

Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"O decizie precum aceasta ar trebui bine analizată de Ministerul Apărării și aprobată în cadrul CSAT. Sper că nu va fi un conflict pe termen mediu și lung. Eu mă aștept, totuși, să fie un conflict scurt, fiindcă toată conducerea Iranului a fost decapitată - 300 dintre liderii iranieni, în frunte cu ayatollahul Ali Khamenei, au fost uciși în primele minute ale conflictului.

Dacă astfel de discuții sunt în desfășurare, poate că noua administrație americană își va da seama și de importanța strategică deosebită a României în aceste vremuri, că tot luase decizia de retragere a 800 de militari americani de la Kogălniceanu. Din punctul acesta de vedere poate să fie un avantaj, să știți. Dacă România ar fi avut diplomație, putea să ridice niște probleme. Probleme nu în sensul de a face dificultăți, ci de a sensibiliza administrația despre poziția României, ca un partener important aflat în est, având cea mai mare graniță cu Ucraina, ieșirea la Marea Neagră și resurse importante.

Eu sper, însă, de asemenea, că baza Kogălniceanu are o apărare antiaeriană bine pusă la punct. În momentul acela, pentru Iran, așa cum sunt toate bazele americane din regiune, Kogălniceanu ar deveni o țintă. Acesta e mare risc, să spunem așa. Sigur, avem scutul de la Deveselu, probabil că armata română a deplasat în zonă mijloace antiaeriene importante, îmi imaginez că acest lucru s-a întâmplat deja, fiind o bază internațională, dar trebuie luată și varianta aceasta în calcul", a explicat Bogdan Chirieac.

