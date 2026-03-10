€ 5.0955
DCNews Stiri Ucraina va primi un nou pachet de rachete Patriot din partea aliaților săi
Data publicării: 15:02 10 Mar 2026

Ucraina va primi un nou pachet de rachete Patriot din partea aliaților săi
Autor: Doinița Manic

imagine cu o racheta, razboi Noul pachet pentru Ucraina ar consta în 35 de rachete Patriot. Sursa foto: Freepik

Ucraina va primi din partea aliaţilor săi un nou pachet de rachete Patriot.

Ucraina primește un nou pachet de rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot, într-un efort coordonat cu aliaţii din Grupul de contact pentru apărarea Ucrainei, ţările care o ajută militar Kievul în războiul cu Rusia. Informația a fost confirmată joi de Ministerul german al Apărării, relatează agenţia EFE.

"S-a reuşit cu ajutorul partenerilor noştri reunirea unui noi pachet de (rachete Patriot) PAC-3 prevăzute în cadrul acestei iniţiative", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării. Această contribuţie "permite să punem la dispoziţia Ucrainei rachete aeriene de înaltă calitate Patriot pentru a se apăra împotriva atacurilor aeriene continue ale Rusiei", a adăugat acelaşi purtător de cuvânt.

Noul pachet pentru Ucraina ar consta în 35 de rachete Patriot

Totuși, Ministerul Apărării de la Berlin nu precizează care sunt ţările, în afară de Germania, care contribuie la acest nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Potrivit publicaţiei germane Der Spiegel, acest pachet constă în 35 de rachete interceptoare Patriot. Preţul unei singure rachete este estimat la 3,7 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 3,2 milioane de euro.

Germania este ţara europeană care a oferit Ucrainei cel mai substanţial ajutor militar în actualul război cu Rusia. Berlinul conduce de asemenea aşa-numita Acţiune durabilă în materie de apărarea aeriană (EAAD), prin care au fost efectuate alte livrări de echipamente de apărare aeriană către Ucraina.

Prin intermediul acestei iniţiative Germania intenţionează să furnizeze Ucrainei sisteme antiaeriene IRIS-T de fabricaţie germană, sisteme portabile de apărare aeriană (MANPADS) şi rachete aer-aer pentru avioanele de vânătoare.

Zelenski, supărat că în războiul din Iran a fost consumate mai multe rachete Patriot decât a primit Ucraina până acum

Preşedintele ucrainean le-a propus Statelor Unite şi aliaţilor acestora din Golf ca Ucraina să le ajute cu experienţa sa în combaterea dronelor iraniene Shahed, Zelenski sperând să primească în schimb mai multe rachete Patriot, deşi disponibilitatea acestora a scăzut şi mai mult după ce au fost folosite intensiv împotriva rachetelor balistice şi a dronelor lansate de Iran ca represalii împotriva Israelului şi bazelor americane din Golf după bombardamentele americano-israeliene.

VEZI ȘI: Ucraina va trimite trupe în Orientul Mijlociu pentru a apăra bazele Statelor Unite de dronele iraniene: Washington ne-a cerut

Potrivit lui Zelenski, numai în primele trei zile de război în Orientul Mijlociu au fost consumate peste 800 de rachete interceptoare americane Patriot, mai multe decât a primit Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia.

ucraina
razboi
rachete patriot
