DCNews Stiri Un meteorit a lovit acoperișul unei case din Germania. Mii de oameni au observat „bila de foc“ pe cer / video viral
Data actualizării: 20:06 09 Mar 2026 | Data publicării: 20:05 09 Mar 2026

Un meteorit a lovit acoperișul unei case din Germania. Mii de oameni au observat „bila de foc“ pe cer / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

meteorit pe cer Foto: Unsplash

Un meteorit s-a prăbușit prin acoperișul unei case după ce mii de oameni au observat o bilă de foc uimitoare pe cer în vestul Europei.

Un meteorit s-a prăbușit prin acoperișul unei case din orașul Koblenz, în vestul Germaniei, după ce o bilă de foc spectaculoasă a luminat cerul nopții deasupra vestului Europei, duminică seara, 8 martie, scrie Space.

Peste 2.800 de observări ale bilei de foc au fost raportate Organizației Internaționale de Meteori (IMO), iar zeci de înregistrări video au fost încărcate pe rețelele de socializare. Martorii au raportat că au auzit mai multe explozii în timp ce roca spațială se dezintegra în atmosferă, aruncând fragmente peste statul Renania-Palatinat, din vestul Germaniei.

Conform rapoartelor disponibile, mai multe fragmente ale meteoritului au fost deja găsite în districtul Güls din Koblenz, ceea ce va permite cercetătorilor să determine de unde provine meteoritul. Deși presa germană a raportat daune la mai multe case, nimeni nu a fost rănit în incident. Cel mai mare fragment descoperit ar fi perforat un acoperiș cu o gaură de mărimea unei mingi de fotbal.

CITEȘTE ȘI               -               Meteorit de peste 2,5 tone, descoperit într-un container din Sankt Petersburg. Unde trebuia să fie transportat

Observatori din Franța, Belgia și Olanda au raportat, de asemenea, că au văzut corpul ceresc.

„Un meteorit tocmai s-a descompus în fața ochilor mei”, a distribuit un utilizator pe X, împreună cu o imagine care arăta o dungă albă, fumurie, pe cerul de seară.

Imagini cu presupuse fragmente de meteorit au fost publicate de ziarul german Bild luni dimineață, 9 martie.

Aproximativ 10.000 de meteoriți lovesc suprafața Pământului în fiecare an, dar doar câteva sute dintre aceștia sunt recuperați, majoritatea sfârșindu-și viața pe fundul oceanelor lumii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

meteorit
germania
