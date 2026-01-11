€ 5.0887
Subcategorii în Stiri

Data actualizării: 19:39 11 Ian 2026 | Data publicării: 19:15 11 Ian 2026

Nebunie pe TikTok: Rezoluția care a stârnit confuzie la început de 2026 / Video
Autor: Andrei Itu

tik tok Captură Tik Tok / laniekristin

Un nou trend a explodat pe rețelele sociale, la început de 2026, pe TikTok.

 

Este vorba despre ”365 de nasturi”, un nou trend pe rețelele sociale. De fapt, o rezoluție de Anul Nou 2026 s-a transformat, involuntar, într-un meme viral. Acest fapt a făcut să apară prima expresie a anului 2026.

Primul trend viral pe TikTok din 2026: 365 de nasturi

Nebunia ”365 de nasturi” a început după ce o internaută de TikTok a postat un clip în care își prezenta strategia de auto-îmbunătățire pentru noul an 2026.

”O să îmi iau 365 de nasturi, câte unul pentru fiecare zi, pentru că vreau să fac mai multe lucruri și pentru că mă sperie trecerea timpului, așa că vreau să fiu mai conștientă de ea”, a zis ea.

”Ce sunt, de fapt, 365 de nasturi?”

Ideea ei interesantă de a marca, în mod fizic trecerea timpului, a stârnit rapid confuzie. Întrebarea care a apărut peste a fost următoarea: ”Ce sunt, de fapt, 365 de nasturi?”.

Numele internautei este Tamara și ea a răspuns clar: ”Unul pentru fiecare zi”. Însă răspunsul n-a convins prea mult lumea. Ce voia să facă cu nasturii? Să îi colecționeze? Să îi pună într-un borca sau să îi poarte?

”Doar ca să văd cât de repede trec zilele și să-mi amintesc că timpul trece, că trebuie să mă bucur și să fac cât mai multe lucruri”, a explicat Tamara.

Însă nici acum explicația simplă și bine intenționată nu i-a mulțumit pe toți. Întrebările au continuat, iar internauta, vizibil iritată, a zis: ”Ideea asta trebuie să aibă sens doar pentru mine, ca să o fac, și nu simt nevoia să o explic nimănui”.

Această replică a devenit, între timp, un meme viral ce a început să trăiască pe cont propriu. Ce a pornit ca un fel de a vizualiza anul 2026 și de a fi mai atent la timp a devenit, fără intenție, în lecția de viață a noului an: Să faci ce are sens pentru tine, fără să te oprești și să oferi iexplicații tuturor.

Expresie devenită rapid un slogan

Expresia a devenit repede un slogan. Pe data de 2 ianuarie, Tumblr a catalogat 2026 ca fiind ”anul celor 365 de nasturi”, într-o postare pe X.

”Nu simt nevoia să explic nimănui”, a anunțat contul Empire State Building, adoptând motto-ul Tamarei. 

Contul oficial de TikTok al echipei Philadelphia Eagles a postat un video cu o cutie mare plină de nasturi și întrebarea: ”Bine, Tamara, și acum ce facem?”.

Și trupa indie bluegrass Karma Creek a postat o piesă nouă, ”Tamara’s Button Song”, utilizând replici din convorbirile ei online.

Unii au remarcat și cât de ”brat” a fost reacția Tamarei cu privire la comentatorii confuzi, fapt care a dus la transformarea citatelor ei în imagini ce imită coperta albumului de succes al lui Charli XCX, respectiv un disc, surprinzând perfect spiritul momentului.

 ”365 de nasturi”

Prin urmare, dacă auzi pe cineva utilizând replica Tamarei ori vezi un meme despre ”365 de nasturi”, să nu te mai simți total pierdut.

Poți fie preiei ”365 de nasturi” ca pe o filozofie de viață pentru anul 2026, dar că nu totul trebuie să aibă sens pentru toți și că e OK să faci ceea ce te face fericit, fie să privești cu uimire (ori cu nervii puțin întinși) cât de repede o expresie banală, respectiv ”nu simt nevoia să explic nimănui” poate cuceri mediul online  și deveni limbaj comun, reinterpretat la nesfârșit pe rețelele sociale, scrie Euronews Culture.

Video

@laniekristin 365 buttons to remind myself i have 365 days of OPPORTUNITY!!!!! it only has to make sense to me lol #365buttons #buttons #newyear #tamara #buttongirl ♬ Glitter on my eyes - ????

Vezi și - Provocare periculoasă pe TikTok: Un adolescent a spart, la întâmplare, parbrize

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tik tok
nasturi
Comentarii

