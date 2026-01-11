€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Provocare periculoasă pe TikTok: Un adolescent a spart, la întâmplare, parbrize
Data publicării: 15:08 11 Ian 2026

Provocare periculoasă pe TikTok: Un adolescent a spart, la întâmplare, parbrize
Autor: Irina Constantin

masina vandalizata geam spart Parbriz de mașină spart. Foto: Freepik, ilustrativ

Încă o provocare periculoasă pe TikTok vine să îndemne tinerii adolescenți la fapte de distrugere.

 

Un adolescent de 16 ani s-a ales cu dosar penal după ce a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin ca urmare a unei provocări de pe Tik Tok.

Potrivit unei informări publicată duminică de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi, adolescentul se urcă pe capota a două maşini staţionate pe o stradă din municipiu Drobeta-Turnu Severin şi, prin lovirea cu picioarele, provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor.

Din imaginile distribuite pe reţelele sociale se observă cum adolescentul respectiv a acţionat după ce a fost provocat de un alt băiat, printr-o transmisie pe reţeaua TikTok, conform Agerpres. 

”Din verificările efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie, ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staţionate aparţinând a doi bărbaţi de 61, respectiv 34 de ani. Prejudiciul urmează a fi stabilit ulterior”, a transmis IPJ Mehedinţi.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, pentru infracţiunea de distrugere. Cercetările continuă, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare, mai menţionează sursa citată.

Citește și: Bucureștean, prins că păcălea casele self-pay. Într-una din zile a cumpărat un aspirator de 249 de lei, l-a schimbat cu unul de 2499 de lei 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parbriz
provocare tiktok
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant pentru Sofia Vicoveanca după infarctul suferit în toiul nopții
Publicat acum 36 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
Publicat acum 49 minute
Taxe și impozite uriașe pentru mașinile hibride: Șoferii ajung să plătească de până la 22 de ori mai mult
Publicat acum 52 minute
O familie din Botoșani a sunat la 112, după ce în bucătăria lor a intrat o cucuvea - VIDEO în articol
Publicat acum 59 minute
Ce are Spartan-ul? Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial, explică de ce Nicușor Dan trebuie să-l evite
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat acum 21 ore si 57 minute
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat pe 09 Ian 2026
Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut
Publicat pe 09 Ian 2026
Cea mai puternică „imagine” după accidentul cumplit cu familia preotului Ioan Cozma. Vasile Ioana: Mi-au zis medicii / video
Publicat pe 09 Ian 2026
Petre Daea intervine în scandalul legat de Acordul UE - Mercosur. Ce spune fostul ministru al Agriculturii
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close