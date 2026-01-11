Provocare periculoasă pe TikTok: Un adolescent a spart, la întâmplare, parbrize

Un adolescent de 16 ani s-a ales cu dosar penal după ce a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin ca urmare a unei provocări de pe Tik Tok.

Potrivit unei informări publicată duminică de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi, adolescentul se urcă pe capota a două maşini staţionate pe o stradă din municipiu Drobeta-Turnu Severin şi, prin lovirea cu picioarele, provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor.

Din imaginile distribuite pe reţelele sociale se observă cum adolescentul respectiv a acţionat după ce a fost provocat de un alt băiat, printr-o transmisie pe reţeaua TikTok, conform Agerpres.

”Din verificările efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie, ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staţionate aparţinând a doi bărbaţi de 61, respectiv 34 de ani. Prejudiciul urmează a fi stabilit ulterior”, a transmis IPJ Mehedinţi.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, pentru infracţiunea de distrugere. Cercetările continuă, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare, mai menţionează sursa citată.

Citește și: Bucureștean, prins că păcălea casele self-pay. Într-una din zile a cumpărat un aspirator de 249 de lei, l-a schimbat cu unul de 2499 de lei