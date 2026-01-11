€ 5.0887
Stiri

DCNews Stiri Bucureștean, prins că păcălea casele self-pay. Într-una din zile a cumpărat un aspirator de 249 de lei, l-a schimbat cu unul de 2499 de lei
Data publicării: 13:47 11 Ian 2026

Bucureștean, prins că păcălea casele self-pay. Într-una din zile a cumpărat un aspirator de 249 de lei, l-a schimbat cu unul de 2499 de lei
Autor: Alexandra Firescu

cumparaturi cos magazin hipermarket Foto: Freepik

Pentru un prejudiciu de 193 de lei, un bărbat de 56 de ani din București, a fost reținut de polițiști, după ce a păcălit casele de self-pay dintr-un hipermarket din Capitală.

 

Reprezentanții unui complex comercial din Sectorul 2 au sunat la 112 reclamând că un bărbat a trecut de casele de marcat cu mai multe produse în plasă decât scanase. 

A scanat sucul, nu și covorașele auto, au remarcat polițiștii

”În baza sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul subunităţii, care au identificat autorul ca fiind un bărbat în vârstă de 56 de ani.  Din verificări a rezultat că acesta a scanat codul de bare al unei sticle de suc, după care a trecut linia caselor de marcat având asupra sa un set de covoraşe auto, fără a le achita”, informează, duminică, oficialii Poliţiei Capitalei.

Anchetă la hipermarket, angajații l-au depistat pe bărbat și-n alte zile
 

Suspectând că nu este prima dată când bărbatul operează în acest fel, reprezentanţii magazinului au verificat înregistrările şi au constatat că, în perioada 28 decembrie - 09 ianuarie bărbatul a procedat de mai multe ori în acelaşi fel.

A scanat o sticlă de suc, a ieșit cu un bax
 

În 28 decembrie, în jurul orei 13:15, el a mers la magazin, a scanat codul de bare al unei sticle de suc, trecând ulterior linia caselor de marcat având asupra sa cinci sticle de suc, în valoare de aproape 30 de lei.

A cumpărat un aspirator de 249 de lei, l-a schimbat cu unul de 2.499 de lei

Două zile mai târziu, pe 31 decembrie, a cumpărat un aspirator în valoare de 249,99 lei, pe care ulterior l-a schimbat cu un alt aspirator în valoare de 2.499,99 lei, prezentând bonul fiscal iniţial în momentul trecerii de casele de marcat.

Pe 5 ianuarie, bucureşteanul a revenit la acelaşi magazin, de unde a cumpărat o sticlă de whisky în valoare de 54 de lei, ulterior trecând linia caselor de marcat având asupra sa o sticlă de whisky în valoare de 447 de lei, cauzând un prejudiciu de 393 de lei. După câteva minute a repetat fapta, cu exact aceleaşi produse.

Pe 9 ianuarie, când a fost prins, folosind acelaşi mod de operare, bărbatul a trecut linia caselor de marcat având asupra sa un set de covoraşe auto, fără a le achita, cauzând un prejudiciu de 193,31 lei.
 
”În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior, magistraţii au dispus faţă de acesta măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 28 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi înşelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, precizează Poliţia.

self pay
politie
hipermarket
furt
bucuresti
