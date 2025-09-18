O cunoscută cântăreață de muzică populară, prinsă la furat în supermarket. Ce produse ar fi sustras

O cântăreață de muzică populară și soțul ei au ajuns în atenția polițiștilor după ce au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce sustrăgeau mai multe produse de pe raftul unui hypermarket din Târgu Jiu.

Potrivit oamenilor legii, polițiștii de ordine publică au fost sesizați cu privire la prezența a două persoane suspecte de furt într-un hypermarket situat pe strada Termocentralei. La fața locului, agenții au identificat un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Moșnița Nouă, județul Timiș, și o femeie de 36 de ani, originară din Târgu Jiu, bănuiți că ar fi încercat să părăsească magazinul fără să plătească pentru produsele pe care le-au luat. Valoarea totală a bunurilor sustrase a fost estimată la 380 de lei și a inclus parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante.

Deși autoritățile nu au confirmat oficial identitatea femeii, mai multe publicații locale au avansat ipoteza că ar fi vorba despre o cântăreață de muzică populară cunoscută în Gorj. Sursele citate susțin că numele acesteia ar fi Teodora Pană, însă informația nu a fost confirmată de anchetatori.

