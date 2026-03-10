€ 5.0955
Subcategorii în Economie

Cea mai mare criză a locuințelor de după Al Doilea Război Mondial. Ocuparea ilegală a locuințelor e o soluție la criza imobiliară?
Data publicării: 16:35 10 Mar 2026

Cea mai mare criză a locuințelor de după Al Doilea Război Mondial. Ocuparea ilegală a locuințelor e o soluție la criza imobiliară?
Autor: Anca Murgoci

Parlamentul European Parlamentul European

Raportul adoptat de Parlamentul European privind criza locuințelor reflectă o parte importantă din propunerile sale, după ce a participat la negocieri în calitate de raportoare a Grupului Conservatorilor și Reformiștilor

Instituțiile europene au recunoscut în mod oficial amploarea problemei locuințelor, pe care o consideră cea mai gravă de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Despre acest subiect a vorbit Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, singurul europarlamentar român implicat în acest dosar, în negocierile directe, în calitate de raportoare a Grupului ECR.

„Sunt singurul europarlamentar român implicat în acest dosar, în negocierile directe, în calitate de raportoare a Grupului ECR. În sfârșit Europa recunoaște că se confruntă cu cea mai mare criză a locuințelor de după cel de-al Doilea Război Mondial. 

Am depus personal peste 60 de amendamente și sunt fericită că marea majoritate a ideilor mele se regăsesc în raportul final al Parlamentului European.

Planul Simion pentru locuințe nu doar că are ecou, ci se regăsește, iată, în acest raport. Am cerut ferm, și am obținut un program clar pentru finanțarea locuințelor, pe modelul programului SAFE. Sunt foarte fericită că programul AUR a devenit piatră de temelie pentru politica europeană privind criza locuințelor. 

Am susținut în negocieri că trebuie să eliminăm legislația prohibitivă născută din Pactul Verde pentru că epuizează economiile cetățenilor. Renovarea unei locuințe pe criteriile impuse de ideologia ecologică poate costa între 30 și 100 de mii de euro, depășind adesea economiile totale ale unei familii”, a zis Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

Squatting-ul - ocuparea ilegală a locuințelor

Ocuparea ilegală nu este o „soluție locativă”! O spune foarte clar Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.


„Europa se mai confruntă cu un fenomen grav: squatting-ul - ocuparea ilegală a locuințelor. Nu vorbim doar de un atac la dreptul fundamental la proprietate privată, ci și la protecția juridică asupra bunurilor, în general. Tratarea squatting-ului cu jumătate de măsură afectează atât piața liberă cât și sectorul închirierilor. Ocuparea ilegală nu este o „soluție locativă”! 

Soluțiile pragmatice pentru criza locuințelor rezolvă și deficitul demografic european. Tinerii, care pot să-și permită o locuință și să plece din casa părinților înainte de 30 de ani, vor întemeia familii pentru că sunt încrezători în viitor. Acoperirea deficitului propriei populații cu migranți nu este o soluție, ci sinucidere! Criza europeană a locuințelor nu este altceva decât un “fiasco imobiliar” care stă la baza declinului demografic al continentului. O națiune care nu poate garanta un acoperiș tinerilor ei, este o națiune fără viitor! 


Avem nevoie de un buget care să funcționeze, de o legislație care să respecte portofelul cetățeanului și de un cadru legal care să onoreze dreptul la proprietate și competența statelor membre. 

In concluzie, un document oficial al Parlamentului European, asa cum a fost el adoptat astazi, in Plen, reflecta aportul meu, in calitate de negociator ECR si membru AUR, in ceea ce priveste nevoia urgenta de solutii - financiare si nu numai, inclusiv debirocratizare, autrorizatii mai rapide, materiale de constructii la preturi decente - pentru demararea unui val european de construire de locuinte la preturi accesibile pentru tineri, pentru familiile aflate la inceput de drum si, mai ales, pentru viitorii copii ai Europei! Pentru ei a fost conceputa aceasta comisie, pentru ei exista acest raport, la ei trebuie sa se gandeasca Comisia Europeana atunci cand va implementa strategii viitoare”, a spus Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

x close