Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost eliberat din arest preventiv

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, trimis în judecată pentru fapte de corupţie, a fost eliberat din arest preventiv, judecătorii Curţii de Apel Constanţa luând marţi decizia plasării acestuia în arest la domiciliu. Decizia instanţei de judecată este definitivă.

Decizia Curții de Apel Constanța

„În baza (...), admite contestaţia formulată de inculpatul Radu Cristian, în prezent aflat în Penitenciarul Poarta Albă, împotriva încheierii pronunţată de Tribunalul Constanţa la data de 02.03.2026, (...), încheiere pe care o desfiinţează parţial, sub aspectul constatării temeiniciei măsurii arestării preventive şi a menţinerii acesteia. Rejudecând cauza, în limitele arătate: În temeiul (...), înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 10.03.2026 şi până la data de 08.04.2026 inclusiv.

În baza (...) , pune în vedere inculpatului Radu Cristian ca pe durata măsurii arestului la domiciliu să nu părăsească locuinţa din (.), fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată. Dispune punerea în libertate a inculpatului Radu Cristian de sub puterea mandatului de arestare preventivă (...) şi plasarea sa în arest la domiciliul situat în municipiul Constanţa, (.), dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. (...) Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia contestatorului - inculpat şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 10.03.2026", reiese din soluţia pe scurt pronunţată de Curtea de Apel Constanţa.

Acuzațiile DNA

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Serviciul teritorial Constanţa au dispus în decembrie 2025 trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Cristian Radu, primar al municipiului Mangalia, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, în formă continuată (două infracţiuni), suma totală depăşind 620.000 de euro, spălare a banilor în formă continuată şi instigare la folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia (două infracţiuni).

Potrivit DNA, în perioada 2022 - 2025, Cristian Radu, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 622.233 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar.

Cum ar fi fost obținute sumele

„Inculpatul Radu Cristian ar fi întreprins următoarele: - în perioada 2022 - 2024 ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro, din care ar fi primit, printr-un intermediar, suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfăşoare activităţi de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia, fără a fi amendaţi sau închişi de către Poliţia Locală Mangalia.

Suma (...) ar fi fost primită sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux:

în cursul anului 2023 ar fi pretins şi ar fi primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia;

în cursul anului 2023 ar fi pretins suma de 50.000 de euro, din care ar fi primit suma totală de 30.000 de euro, pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcţionarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun", reieşea din comunicatul transmis de DNA.

Ulterior, în perioada ianuarie - februarie 2025, primarul Mangaliei ar fi pretins şi ar fi primit 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta să obţină de la primărie un certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire pentru un imobil situat în staţiunea Saturn.

Spălarea banilor și folosirea unor bunuri de lux

Potrivit procurorilor DNA, Cristian Radu ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate anterior, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora.

„În perioada 2022 - 2025, inculpatul Radu Cristian i-ar fi instigat pe inculpatul V.A.Ş. şi pe o altă persoană să achiziţioneze din fondurile societăţilor comerciale administrate de aceştia două autoturisme marca BMW pentru suma totală de 942.284 lei şi să achite din fondurile unei societăţi costurile de service pentru unul dintre autoturisme. Cele două autoturisme ar fi fost folosite exclusiv de către inculpatul Radu Cristian, prin punerea lor la dispoziţie, cu titlu gratuit, de către reprezentanţii societăţilor respective", se mai spunea în comunicat.