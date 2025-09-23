Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest. E acuzat de mită și spălare de bani

Tribunalul Constanţa a analizat cererea procurorilor de prelungire a arestului preventiv pentru Cristian Radu, acuzat de mai multe fapte de corupție. Instanţa a admis solicitarea DNA, stabilind că primarul suspendat va rămâne în arest pentru încă o lună.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august, fiind acuzat de luare de mită, iar a doua zi după arestare a fost suspendat din funcția de primar al municipiului Mangalia. În comunicatul transmis de procurorii DNA se precizează că edilul este cercetat pentru cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, și o infracțiune de spălare a banilor.

”În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, au explicat procurorii DNA.

Anchetatorii au detaliat și alte sume pretinse și primite de edil în perioada 2022-2024. Astfel, Cristian Radu ar fi solicitat 80.000 de euro, din care ar fi primit 42.333 de euro printr-un intermediar, pentru a permite unor persoane să desfășoare activități comerciale pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi sancționate de Poliția Locală. Acești bani ar fi fost transmiși sub forma achiziționării unor obiecte vestimentare de lux.

În 2023, potrivit anchetatorilor, Radu a pretins și a primit echivalentul a 500.000 de euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri în Portul Turistic Mangalia. În același an, ar fi cerut 50.000 de euro, primind efectiv 150.000 de lei, pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcționarii Primăriei în timpul construirii unui imobil în stațiunea Neptun.

Primele două luni ale acestui an aduc noi acuzații pentru Radu, care ar fi primit 50.000 de lei de la o persoană pentru a facilita obținerea unui Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație în stațiunea Saturn. Procurorii DNA au mai arătat că edilul ar fi disimulat și ascuns o mare parte din aceste sume prin achiziția unui hotel în stațiunea Cap Aurora în 2023.