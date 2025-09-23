€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:33 23 Sep 2025

Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest. E acuzat de mită și spălare de bani

Autor: Andreea Deaconescu
cristian radu FOTO: Agerpres
 

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, potrivit unei decizii luate marţi de Tribunalul Constanţa. Hotărârea instanţei nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa.

Tribunalul Constanţa a analizat cererea procurorilor de prelungire a arestului preventiv pentru Cristian Radu, acuzat de mai multe fapte de corupție. Instanţa a admis solicitarea DNA, stabilind că primarul suspendat va rămâne în arest pentru încă o lună.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august, fiind acuzat de luare de mită, iar a doua zi după arestare a fost suspendat din funcția de primar al municipiului Mangalia. În comunicatul transmis de procurorii DNA se precizează că edilul este cercetat pentru cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, și o infracțiune de spălare a banilor.

”În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, au explicat procurorii DNA.

Anchetatorii au detaliat și alte sume pretinse și primite de edil în perioada 2022-2024. Astfel, Cristian Radu ar fi solicitat 80.000 de euro, din care ar fi primit 42.333 de euro printr-un intermediar, pentru a permite unor persoane să desfășoare activități comerciale pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi sancționate de Poliția Locală. Acești bani ar fi fost transmiși sub forma achiziționării unor obiecte vestimentare de lux.

În 2023, potrivit anchetatorilor, Radu a pretins și a primit echivalentul a 500.000 de euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri în Portul Turistic Mangalia. În același an, ar fi cerut 50.000 de euro, primind efectiv 150.000 de lei, pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcționarii Primăriei în timpul construirii unui imobil în stațiunea Neptun.

Primele două luni ale acestui an aduc noi acuzații pentru Radu, care ar fi primit 50.000 de lei de la o persoană pentru a facilita obținerea unui Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație în stațiunea Saturn. Procurorii DNA au mai arătat că edilul ar fi disimulat și ascuns o mare parte din aceste sume prin achiziția unui hotel în stațiunea Cap Aurora în 2023.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mangalia
primar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Procurorul general, explicații după solicitarea de ridicare a imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă
Publicat acum 15 minute
Ministrul Sănătății, semnal de alarmă cu privire la numărul nașterilor din România. Ce direcții strategice au fost propuse
Publicat acum 19 minute
Macron, umilit de Donald Trump, la New York. Imaginile zilei / video viral
Publicat acum 31 minute
Trump, anunț despre doborârea avioanelor ruse care intră în spațiul aerian al NATO
Publicat acum 42 minute
Două mesaje Ro-Alert. Incendiu în Sectorul 2 / update
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close