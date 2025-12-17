€ 5.0920
Stiri

DCNews Stiri Fostul director al morgii de la Harvard, condamnat pentru trafic de organe
Data publicării: 11:23 17 Dec 2025

Autor: Tiberiu Vasile

Fostul director al morgii de la Harvard, condamnat pentru trafic de organe Bărbat arestat. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Fostul director al morgii de la Harvard Medical School, Cedric Lodge, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane.

Fostul director al morgii de la Harvard Medical School din cadrul prestigioasei universităţi americane a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe şi resturi umane, a anunţat marţi Departamentul de Justiţie al SUA, informează AFP.

Cedric Lodge, 58 de ani, şi soţia sa Denise Lodge, 65 de ani, condamnată la rândul său la un an şi jumătate de închisoare pentru că a facilitat vânzarea de organe furate, au fost arestaţi în mai 2023.

Cedric Lodge, director până în mai 2023 al morgii de la Harvard Medical School, era acuzat că făcuse parte din 2018 până în 2022 dintr-o "reţea naţională de indivizi care cumpărau şi vindeau resturi umane furate de la Harvard şi dintr-o morgă din Arkansas", potrivit justiţiei federale.

Directorul morgii de la prestigioasa universitate, una dintre cele mai vechi din SUA, situată în apropiere de Boston, "fura organe şi alte părţi de cadavre date ştiinţei pentru cercetare şi educaţie medicală, înainte de incinerarea lor".

Cedric Lodge "a prelevat resturi umane, în special organe, creiere, piele, mâini, feţe, capete disecate şi alte părţi de la cadavre date în scop de cercetare şi studiu", a precizat Departamentul de Justiţie în comunicatul său.

El preleva aceste resturi "fără ştirea angajatorului său, a donatorului şi familiei sale" şi le transporta la domiciliul său din New Hampshire.

"După ce a vândut resturi umane împreună cu soţia sa Denise Lodge, ei le expediau cumpărătorilor în alte state sau cumpărătorul intra direct în posesia lor şi le transporta el însuşi", a detaliat departamentul, subliniind că resturile umane erau "revândute cu profit", conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Guvernul SUA cere Universității Harvard acces la dosarele studenților străini
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

harvard
trafic de organe
arestat
