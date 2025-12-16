Atenție, șoferi! Probleme la emiterea rovinietei prin SMS miercuri seară

Emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS poate fi îngreunată miercuri seara, în intervalul orar 22:00 - 23:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, informează, marţi, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Recomandarea CNAIR pentru șoferi

"Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizaţi, prin intermediul portalurilor şi aplicaţiilor destinate sistemelor de operare a telefoanelor mobile deţinute de aceştia", se arată în anunţul companiei de drumuri.

