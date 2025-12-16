Ce amendă riști dacă nu ai, de azi, RCA la trotineta și bicicleta electrică. A intrat legea în vigoare

Cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi uriaşe. Chiar dacă legea obligă, problema ar fi că polițele RCA de acest tip se găsesc foarte greu.

Ce riști dacă nu ai polița RCA la trotineta electrică

Regulile noi vin cu sancțiuni concrete. De exemplu, lipsa asigurării RCA sau nerespectarea regulilor cu privire la suspendarea acesteia poate ajunge până la retragerea certificatului de înmatriculare / de înregistrare a vehiculului. De asemenea, riști amendă între 1000 și 2000 lei. Sancțiunile pot fi aplicate de Poliția Rutieră.

Asigurarea RCA obligatorie pentru anumite tipuri de trotinete electrice

Asigurarea RCA este obligatorie doar pentru trotinetele electrice ce depășesc 25 de km/h, cântăresc peste 25 de kilograme și, de asemenea, au un motor electric, care are o putere mai mare de 250 de wați.

Modificarile legislative survin în urma numărului tot mai mare de accidente cauzate de trotinetele electrice. Astfel, s-a instituit obligativitatea RCA.

Accidentele în care sunt implicate trotinetele electrice, în creștere

Doar în anul 2025, au fost peste 1.600 de accidente cu trotinete electrice, care au avut cu 7 morți. Cel mai recent a avut loc în luna august, în centrul Bucureștiului, atunci când un tânăr, în vârstă de 22 de ani, a lovit mortal o femeie ce aștepta să traverseze pe trecerea de pietoni. Statisticile mai spun că, în ultimii patru ani, în total alte 30 de persoane au murit în astfel de accidente, în care au fost implicate trotinete electrice.

