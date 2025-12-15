€ 5.0914
Spotify, indisponibil la nivel global: mii de utilizatori au raportat probleme de conectare și dispariția playlisturilor
Data actualizării: 19:44 15 Dec 2025 | Data publicării: 19:43 15 Dec 2025

Spotify, indisponibil la nivel global: mii de utilizatori au raportat probleme de conectare și dispariția playlisturilor
Autor: Alexandra Curtache

Spotify, muzică Spotify. Foto: pexels.com
 

Spotify, una dintre cele mai populare platforme de streaming muzical din lume, a întâmpinat marți o întrerupere majoră. Mii de utilizatori au raportat probleme serioase de funcționare ale aplicației și site-ului web.

Spotify pare să nu funcționeze pentru mai mulți dintre utilizatorii săi. Mii de persoane din întreaga lume au raportat probleme atât cu site-ul web, cât și cu aplicația, conform datelor furnizate de Downdetector.

Conform reclamațiilor, problemele au început în jurul orei 14:00, ora Regatului Unit, și 9:00, ora coastei de est a Statelor Unite. Cu toate acestea, problema pare să fi fost rezolvată.

Pe X, contul Spotify Status a confirmat că era la curent cu unele probleme la ora 14:45, când a transmis un mesaj: „Suntem la curent cu unele probleme în acest moment și le verificăm!”

Utilizatori blocați și playlisturi dispărute

Mulți utilizatori Spotify au accesat pagina comunității pentru a se plânge și a transmis că nu au putut să se conecteze. În același timp, alții au spus că, odată ce au reușit în sfârșit să-și acceseze conturile, toate listele lor de redare dispăruseră.

„De o oră încerc să mă conectez, numărul meu de telefon nu funcționează, e-mailurile nu funcționează, clienții nu au nicio posibilitate de a-și rezolva problemele, ar trebui să existe o opțiune de chat sau de apel telefonic. Este ridicol”, a comentat un utilizator frustrat, conform Ladbible.

Un altul a adăugat: „Mai întâi am avut o problemă cu conectarea, apoi am resetat parola și m-am conectat doar pentru a descoperi că niciunul dintre playlisturile mele nu se mai afla în aplicația Spotify.app”.

„Aplicația de pe telefon mi-a afișat o eroare în această dimineață („a apărut o problemă”). Am șters și reinstalat aplicația, dar nu m-am putut conecta. Am primit un e-mail de resetare, dar mi s-a spus despre codul primit că a expirat la câteva secunde după ce am primit e-mailul. Spotify a funcționat pe PC-ul meu și prin aplicația Roku”, a scris un al treilea utilizator. 

Din fericire, contul Spotify Status X a confirmat între timp că problema a fost rezolvată și se pare că utilizatorii se pot conecta și accesa conturile lor în mod normal.

„Totul este în regulă. Vă mulțumim pentru răbdare. Dacă încă întâmpinați probleme, puteți afla mai multe despre această problemă pe forumul nostru de asistență comunitară”, au scris ei. 

O nouă verigă într-un lanț de întreruperi globale

Deși se pare că problemele de acces la Spotify au fost rezolvate cu ușurință, acestea au apărut imediat după o serie de întreruperi majore ale internetului, care au declanșat o tendință îngrijorătoare.

La începutul acestei luni, Cloudflare s-a alăturat listei tot mai lungi de furnizori de platforme web care au încetat să funcționeze, ducând la căderea a mii de site-uri web din întreaga lume.

Înainte de asta, Amazon Web Services a suferit o întrerupere dezastruoasă, care a afectat o mare parte din internet.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spotify
conectare
playlist
