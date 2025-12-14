€ 5.0904
Nicușor Dan apreciază activitatea unui ministru PSD
Data publicării: 00:41 14 Dec 2025

Nicușor Dan apreciază activitatea unui ministru PSD
Autor: Ioana Dinu

presedintele romaniei nicusor dan cotroceni Președintele Nicușor Dan la declarații, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres
 

Nicușor Dan a apreciat activitatea unui ministru PSD.

„Apreciez ce face domnul Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, care dă dovadă de echilibru și fermitate când este nevoie”, a zis președintele României.

Nicușor Dan a mai zis că încă nu are o strategie în Sănătate, dar urmează. Momentan a început cu zona militară.

„Vă spun cu sinceritate că pe zona de Sănătate încă nu am început o strategie, dar când are nevoie de mine ministrul Sănătății, stăm de vorbă”, a zis Nicușor Dan la Kanal D, în emisiunea jurnalistei Denise Rifai.

VEZI ȘI: Rogobete, apel puternic pentru donarea de sânge: Binele se face prin oameni 

Comentarii

