Nicușor Dan apreciază activitatea unui ministru PSD

„Apreciez ce face domnul Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, care dă dovadă de echilibru și fermitate când este nevoie”, a zis președintele României.

Nicușor Dan a mai zis că încă nu are o strategie în Sănătate, dar urmează. Momentan a început cu zona militară.

„Vă spun cu sinceritate că pe zona de Sănătate încă nu am început o strategie, dar când are nevoie de mine ministrul Sănătății, stăm de vorbă”, a zis Nicușor Dan la Kanal D, în emisiunea jurnalistei Denise Rifai.

