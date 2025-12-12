€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Mesajul Kremlinului privind noile propuneri de pace pentru Ucraina
Data actualizării: 13:41 12 Dec 2025 | Data publicării: 13:27 12 Dec 2025

Mesajul Kremlinului privind noile propuneri de pace pentru Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

putin-intalnire-zelenski_98320500 Foto: Agerpres
 

Kremlinul afirmă că s-ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace revizuite pentru Ucraina.

Consilierul Kremlinului pe probleme de politică externă, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu anumite aspecte ale acestora, relatează Reuters și Agerpres.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Kievul a convenit asupra punctelor cheie ale unui plan de reconstrucţie postbelică în discuţiile cu ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, şi cu alţi oficiali de rang înalt.

Zelenski a declarat că au avut loc negocieri axate pe un "document economic" şi că Ucraina este "pe deplin aliniată cu partea americană".

Statele Unite intenţionează să înfiinţeze un fond de investiţii în Ucraina pentru sectoare precum cel al metalelor rare, ca aspect central al reconstrucţiei ţării după război.

Moscova şi-a exprimat, de asemenea, interesul pentru atragerea de investiţii străine după ce Wall Street Journal a relatat că planul de pace al Washingtonului include propuneri de investiţii în energie şi pământuri rare ruseşti.

CITEȘTE ȘI                   -                 Ce s-a întâmplat în două luni? Șeful NATO trece de la relaxare la alarmă maximă privind războiul cu Rusia

Kremlinul ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace pentru Ucraina

Uşakov a declarat vineri că partea rusă nu a vazut încă noile propuneri, dar a sugerat că Moscova ar putea să nu fie de acord cu unele dintre acestea.

"Nu am văzut versiunile revizuite ale propunerilor americane. Când le vom vedea, s-ar putea să nu ne placă multe lucruri, aşa văd eu lucrurile", le-a declarat Uşakov jurnaliştilor.

El a adăugat că oficialii europeni şi ucraineni sunt aşteptaţi să se angajeze într-o "sesiune de brainstorming" la sfârşitul săptămânii şi că Moscova trebuie să vadă care va fi rezultatul.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că nu mai există neînţelegeri cu Washingtonul în legătură cu Ucraina, dar a adăugat că Moscova doreşte ca orice plan de pace să includă garanţii de securitate pentru toate părţile implicate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
kremlin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Femeia „căsătorită“ cu o păpușă de cârpă susține că a rămas însărcinată cu aceasta pentru a patra oară / video
Publicat acum 35 minute
Kovesi, prima reacție în scandalul cu „Justiția capturată”. Revine la conducerea DNA?
Publicat acum 39 minute
Primul vehicul blindat 4x4 românesc, prezentat la Moreni / foto în articol
Publicat acum 53 minute
Ursula von der Leyen atac nemilos la Donald Trump, după ce președintele SUA a zis că Europa e condusă de oameni „slabi”
Publicat acum 54 minute
Măsurile luate de Bolojan „sunt bune“, dar nu suficiente. Zuckerman explică unde a greșit premierul / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 5 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close