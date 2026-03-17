Armata israeliană, avertisment pentru populație: Hezbollah ar urma să se răzbune în această seară pentru uciderea liderilor iranieni

Astăzi, armata israeliană a anunțat că a eliminat doi lideri iranieni importanți. Este vorba despre Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare Basij – una dintre cele mai temute structuri ale regimului iranian, acuzată de reprimarea violentă a protestelor interne și Ali Larijani, şeful aparatului securităţii iraniene.

Jurnalistul Dragoș Nelersa transmite că potrivit unei avertizări emise acum de armata israeliană către populație, există indicii privind pregătiri intensificate ale organizației Hezbollahm care dorește răzbunarea acestor lideri eliminați astăzi.

"Conform avertizărilor emise de Tzahal, există indicii clare privind pregătiri intensificate ale organizației Hezbollah (care dorește răzbunarea liderilor eliminați astăzi) pentru lansarea unor valuri masive de rachete în următoarele ore, posibil chiar în cursul acestei seri (17.03.2026).

Informațiile arată că:

Se așteaptă atacuri mai puternice decât în zilele trecute

Pot fi vizate atât nordul, cât și centrul Israelului

Situația este similară cu escaladările recente, repetate intenționat pentru a crea panică



Dragoș Nelersa: Sistemele de apărare sunt în alertă maximă

Recomandări urgente:

Rămâneți în apropierea adăposturilor

Verificați că aveți acces rapid la un mamad / adăpost

Țineți telefoanele încărcate și alertele activate

Evitați deplasările inutile în această seară



Sistemele de apărare sunt în alertă maximă, iar Tzahal acționează pentru a preveni atacurile, însă este esențial să respectăm instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern (Pikud HaOref). Tratați situația cu maximă seriozitate și să fiți pregătiți pentru alarme care pot apărea fără preaviz. Aveți grijă de voi", a scris Dragoș Nelersa pe pagina sa de Facebook.