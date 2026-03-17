Armata israeliană, avertisment pentru populație: Hezbollah ar urma să se răzbune în această seară pentru uciderea liderilor iranieni
Data actualizării: 18:28 17 Mar 2026 | Data publicării: 17:55 17 Mar 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu Ali Larijani eliminat de Israel Hezbollah ar urma să se răzbune pentru uciderea lui Gholamreza Soleimani și a lui Ali Larijani. Foto: Facebook Dragoș Nelersa

Hezbollah ar urma să se răzbune în această seară pentru uciderea lui Gholamreza Soleimani și a lui Ali Larijani, conform armatei israeliene.

Astăzi, armata israeliană a anunțat că a eliminat doi lideri iranieni importanți. Este vorba despre Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare Basij – una dintre cele mai temute structuri ale regimului iranian, acuzată de reprimarea violentă a protestelor interne și Ali Larijani, şeful aparatului securităţii iraniene.

Jurnalistul Dragoș Nelersa transmite că potrivit unei avertizări emise acum de armata israeliană către populație, există indicii privind pregătiri intensificate ale organizației Hezbollahm care dorește răzbunarea acestor lideri eliminați astăzi.

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții

"Conform avertizărilor emise de Tzahal, există indicii clare privind pregătiri intensificate ale organizației Hezbollah (care dorește răzbunarea liderilor eliminați astăzi) pentru lansarea unor valuri masive de rachete în următoarele ore, posibil chiar în cursul acestei seri (17.03.2026).

Informațiile arată că:

  • Se așteaptă atacuri mai puternice decât în zilele trecute
  • Pot fi vizate atât nordul, cât și centrul Israelului
  • Situația este similară cu escaladările recente, repetate intenționat pentru a crea panică


Dragoș Nelersa: Sistemele de apărare sunt în alertă maximă 

Recomandări urgente:

  • Rămâneți în apropierea adăposturilor
  • Verificați că aveți acces rapid la un mamad / adăpost
  • Țineți telefoanele încărcate și alertele activate
  • Evitați deplasările inutile în această seară
     

Sistemele de apărare sunt în alertă maximă, iar Tzahal acționează pentru a preveni atacurile, însă este esențial să respectăm instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern (Pikud HaOref). Tratați situația cu maximă seriozitate și să fiți pregătiți pentru alarme care pot apărea fără preaviz. Aveți grijă de voi", a scris Dragoș Nelersa pe pagina sa de Facebook.

