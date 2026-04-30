DCNews Stiri Ayatollahul Iranului revine după o perioadă de absență și tăcere și lansează amenințări la adresa SUA
Data publicării: 20:14 30 Apr 2026

Ayatollahul Iranului revine după o perioadă de absență și tăcere și lansează amenințări la adresa SUA
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu Mojtaba Khamenei Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, noul Ayatollah din Iran, s-ar afla în spital încă de la începutul războiului. Sursa Foto: Agerpres

Ayatollahul Iranului a revenit după o perioadă de absență și tăcere și a lansat amenințări directe la adresa Washingtonului, pe fondul conflictului din Golf.

Liderul suprem de la Teheran, Mojtaba Khamenei, a apărut din nou în spațiul public după o pauză îndelungată, transmițând un mesaj dur împotriva Americii. În discursul său, el a susținut că prezența americană în regiune nu mai este acceptată.

El a avertizat că Iranul va acționa împotriva a ceea ce a numit „abuzurile inamicului” în zona Strâmtorii Ormuz, punct strategic esențial pentru transportul energetic global.

"Se deschide un nou capitol"

Într-o intervenție pe rețelele sociale, liderul iranian a vorbit despre o schimbare de etapă în regiune.

„Se deschide un nou capitol pentru Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz”, a transmis Khamenei.

Mesajul a fost citit de un prezentator al televiziunii de stat, care a subliniat că noua direcție a Teheranului ar putea aduce stabilitate economică și beneficii pentru statele din zonă.

În același timp, tonul față de SUA a devenit și mai dur, cu un avertisment direct la adresa Washingtonului:

„Străinii care privesc cu rea intenție această zonă de la mii de kilometri distanță nu au loc aici, decât pe fundul apelor sale”, a afirmat liderul de la Teheran.

Poziția Iranului asupra programului nuclear

În continuarea mesajelor transmise, liderul iranian a reafirmat că regimul de la Teheran își va proteja infrastructura strategică, inclusiv domeniul nuclear și cel militar.

El a insistat că toate capacitățile tehnologice ale țării sunt considerate esențiale pentru securitatea națională și vor fi apărate, de la cercetarea bio și nano până la programele nucleare și rachetele balistice.

Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct critic în care se desfășoară această dispută. Aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin această rută, iar Iranul și-a consolidat influența asupra traficului naval din zonă.

Blocajele și tensiunile dintre Teheran și Washington au redus semnificativ traficul maritim, ceea ce a generat efecte directe asupra piețelor globale de energie.

Speculații despre starea de sănătate a liderului de la Teheran

În paralel, lipsa aparițiilor publice ale liderului iranian a alimentat speculații privind starea sa de sănătate. Unele surse internaționale au vorbit despre posibile probleme medicale, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

Situația din Golful Persic continuă să rămână tensionată, iar evoluția relației Iranului cu SUA influențează direct negocierile internaționale, care par în acest moment blocate. Washingtonul analizează opțiuni diplomatice și militare pentru stabilizarea regiunii, conform The Guardian.

