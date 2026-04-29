DCNews Stiri Schimbare totală pe piața globală a petrolului. De ce plecarea Emiratelor Arabe Unite din OPEC nu poate fi ignorată
Data actualizării: 16:53 29 Apr 2026 | Data publicării: 16:52 29 Apr 2026

Schimbare totală pe piața globală a petrolului. De ce plecarea Emiratelor Arabe Unite din OPEC nu poate fi ignorată
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu o pompa de petrol Prețul petrolului este direct influențat de Conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Freepik

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC deschide drumul unei schimbări totale pe piața globală a petrolului, cu impact direct asupra producției, prețurilor și echilibrului de putere dintre marile state exportatoare.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a funcționat, zeci de ani, ca un fel de „regulator” al pieței. Membrii săi ajustau producția pentru a ține prețurile sub control, iar sistemul de cote stabilea cine și cât poate produce. Asta a contat enorm mai ales în crizele din anii ’70, când deciziile OPEC au influențat direct economia globală.

În acest mecanism, Emiratele Arabe Unite nu erau un jucător oarecare. După Arabia Saudită, aveau una dintre cele mai mari capacități de producție disponibile. Practic, puteau interveni rapid în piață pentru a tempera prețurile, crescând livrările.

Doar că exact aici a apărut problema. Investițiile masive făcute de EAU în sectorul petrolier nu mai puteau fi valorificate la maximum din cauza limitelor impuse de OPEC. Producția lor era plafonată la aproximativ 3–3,5 milioane de barili pe zi, iar costul real al acestor restricții era pierderea unor venituri importante.

Presiuni geopolitice și tensiuni regionale

Momentul ales nu pare întâmplător. Situația tensionată din Golf, inclusiv conflictul cu Iranul, a pus presiune pe relațiile regionale. Legătura dintre Emiratele Arabe Unite și Iran a fost afectată, iar relația cu Arabia Saudită, deja complicată, riscă să devină și mai fragilă.

Pentru OPEC, plecarea unui membru important vine într-un moment delicat. Există deja semne de întrebare legate de coeziunea organizației pe termen lung, iar această mișcare nu face decât să le amplifice.

Efecte directe asupra producției și prețurilor

Ieșirea din OPEC înseamnă, în practică, libertate totală pentru Emiratele Arabe Unite. Ținta lor ar putea ajunge la aproximativ 5 milioane de barili pe zi, odată ce infrastructura și rutele de export vor permite.

Arabia Saudită ar putea reacționa agresiv, inclusiv printr-un posibil război al prețurilor. Diferența e că economia Emiratelor este mai diversificată și ar putea absorbi mai bine șocurile, în timp ce alte state membre, mai dependente de petrol, ar avea dificultăți serioase.

În paralel, EAU accelerează planurile logistice. Se discută despre extinderea conductelor din Abu Dhabi către portul Fujairah, evitând strâmtoarea Ormuz, un punct sensibil pentru transportul global de petrol. Există deja infrastructură, dar capacitatea actuală nu e suficientă pentru ambițiile viitoare.

Un factor ignorat: scăderea cererii globale

În același timp, dinamica cererii se schimbă. China, de exemplu, investește masiv în electrificare. Mașinile, trenurile și camioanele electrice reduc consumul de petrol. Estimările arată o scădere de aproximativ 1 milion de barili pe zi doar în această economie.

Dacă tendința continuă la nivel global, cererea de petrol ar putea încetini sau chiar stagna. Din această perspectivă, strategia Emiratelor devine mai ușor de înțeles: extragerea și valorificarea resurselor cât mai rapid, înainte ca piața să se contracte.

OPEC pierde din influență

Comparativ cu anii ’70, când controla aproximativ 85% din petrolul tranzacționat global, OPEC are astăzi o influență redusă, în jur de 50%. Petrolul însuși nu mai are aceeași pondere critică în economie ca în trecut. Organizația rămâne relevantă, dar nu mai domină piața.

Ce urmează

Totul depinde, în final, de evoluția situației din Golf. Dacă tensiunile se reduc și rutele maritime revin la normal, iar Emiratele își extind rețeaua de transport, oferta de petrol ar putea crește semnificativ.

În acest scenariu, prețurile ar putea coborî chiar spre 50 de dolari pe baril, în ciuda nivelurilor actuale ridicate, de peste 100 de dolari. Pe de altă parte, instabilitatea ar putea menține volatilitatea ridicată.

Cert este că decizia Emiratelor Arabe Unite nu e un simplu episod. Poate declanșa reacții în lanț și poate pune presiune directă pe Arabia Saudită și pe restul OPEC.

Iar pe termen lung, exact asta conturează imaginea de ansamblu: schimbare totală pe piața globală a petrolului, potrivit BBC

