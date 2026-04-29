ONU anunţă 21 de execuţii şi 4.000 de arestări în Iran de la începutul războiului în Orientul Mijlociu

De la începutul atacurilor devastatoare lansate de Israel şi SUA împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, "cel puţin nouă persoane au fost executate în legătură cu protestele din ianuarie 2026, zece pentru presupusă apartenenţă la grupuri de opoziţie şi două pentru spionaj", a declarat agenţia ONU într-un comunicat.

Peste 4.000 de arestări în numele securității naționale

Înaltul Comisariat a precizat că în aceeaşi perioadă peste 4.000 de persoane au fost arestate "pentru acuzaţii legate de securitatea naţională".

"Mulţi deţinuţi au fost victime ale dispariţiilor forţate, ale torturii sau ale altor forme de tratamente crude, inumane şi degradante, inclusiv confesiuni obţinute prin constrângere - uneori televizate - şi simulacre de execuţii", a adăugat organismul ONU.

"Sunt consternat să vad că, pe lângă consecinţele grave ale conflictului, drepturile poporului iranian continuă să fie încălcate brutal şi fără milă de către autorităţi", a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, citat în comunicat.

Apel pentru suspendarea execuțiilor

"Fac apel la autorităţi să suspende toate execuţiile, să instituie un moratoriu asupra pedepsei capitale, să garanteze pe deplin respectarea drepturilor apărării şi a dreptului la un proces echitabil şi să elibereze imediat persoanele reţinute arbitrar", a insistat el.

Potrivit mai multor ONG-uri, între care Amnesty International, Iranul este ţara care recurge cel mai frecvent la pedeapsa capitală, după China.