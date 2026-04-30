Japonia testează roboți umanoizi pentru operațiuni la sol, pe fondul crizei de personal din aeroporturi
Data actualizării: 11:27 30 Apr 2026 | Data publicării: 11:26 30 Apr 2026

Japonia testează roboți umanoizi pentru operațiuni la sol, pe fondul crizei de personal din aeroporturi
Autor: Alexandra Curtache

aeroport- pixabay Foto: Pixabay / aeroport

Japan Airlines anunță lansarea unui program pilot prin care va introduce roboți umanoizi în activitățile de handling la sol pe aeroportul Aeroportul Haneda din Tokyo, începând din luna mai, pentru a reduce presiunea asupra angajaților.

Transportatorul aerian japonez va testa, timp de doi ani, utilizarea roboților în sarcini fizice solicitante, într-un context în care industria aviatică din Japonia se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă. Inițiativa este realizată în parteneriat cu GMO AI & Robotics și marchează un nou pas în automatizarea operațiunilor aeroportuare, conform BBC.

Roboții, implicați în manipularea mărfurilor

În prima etapă, roboții umanoizi, fabricați în China, vor fi utilizați pentru încărcarea și descărcarea containerelor de marfă.

Demonstrația tehnologică a fost prezentată presei de către reprezentanții companiei aeriene și ai partenerului tehnologic, subliniind eficiența acestora în sarcini repetitive și solicitante.

Criza de personal împinge automatizarea

Potrivit JAL, compania are aproximativ 4.000 de angajați în serviciile de handling la sol, însă cererea în creștere generată de revenirea turismului și declinul populației active pun o presiune tot mai mare pe resursa umană.

Datele furnizate de JTB Group arată că Japonia a primit peste șapte milioane de turiști străini doar în primele două luni ale anului, accentuând nevoia de soluții rapide pentru eficientizarea operațiunilor aeroportuare.

Extinderea utilizării roboților, în analiză

Reprezentanții companiei spun că, pe viitor, roboții ar putea fi folosiți și pentru curățarea cabinelor aeronavelor sau operarea echipamentelor de sprijin la sol.

„Deși aeroporturile par extrem de automatizate, activitățile din culise depind în continuare de oameni și se confruntă cu o lipsă gravă de personal”, a declarat Tomohiro Uchida, președintele GMO AI & Robotics.

La rândul său, Yoshiteru Suzuki, președintele JAL Ground Service, a subliniat că introducerea roboților în sarcini fizice va aduce beneficii importante angajaților, reducând efortul depus zilnic.

O soluție, dar nu un înlocuitor complet

Oficialii atrag însă atenția că anumite activități critice, precum cele care țin de siguranță, vor rămâne în responsabilitatea exclusivă a oamenilor.

În prezent, roboții sunt deja utilizați în unele aeroporturi japoneze pentru patrule de securitate sau activități comerciale, însă extinderea lor în operațiunile de bază marchează o schimbare semnificativă în modul de funcționare al industriei aviatice.

