€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
Data actualizării: 08:12 29 Apr 2026 | Data publicării: 07:58 29 Apr 2026

Nou atac al Rusiei la granița României: MApN a ridicat avioanele F-16 / Ro-Alert în județul Tulcea
Autor: Ioan-Radu Gava

avion f16 in zbor Foto: Unsplash

În județul Tulcea a fost emis în noaptea de marți spre miercuri un mesaj Ro-Alert, după o nouă serie de atacuri cu drone în proximitatea graniței cu Ucraina.

În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană  au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 01.12, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din șapte respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina.

Piloții aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunarii, în zona Ismail.

Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 2.40.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Justinianus   •   29 Aprilie 2026   •   08:23

Romania sa nu mai permita pilotilor britanici sa ia parte la astfel de misiuni, ei vor cu orice pret sa iritam Rusia. Iata, acum n-a mai cazut nicio drona la noi, pentru ca au fost lasate sa-si faca "treaba" in Ukrania, Izmail( fost teritoriu romanesc)..

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale
Publicat acum 17 minute
Ucraina începe să exporte arme, deși încă e în război cu Rusia
Publicat acum 57 minute
Cum a scăpat România de FMI. Acordul „invizibil” care a ținut economia pe linia de plutire
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Despre Barbu Ștefănescu Delavrancea, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Se aleg vicepreședinții Academiei Române: Nicolae Zamfir, Ioan Dumitrache şi Wilhelm Dancă, printre candidaţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Taxa de pod Fetești–Cernavodă în 2026: Cât costă, cum se plătește și ce amenzi riscă șoferii
Publicat acum 2 ore si 35 minute
BANCUL ZILEI: Scânteia...
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Nou atac al Rusiei la granița României: MApN a ridicat avioanele F-16 / Ro-Alert în județul Tulcea
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close