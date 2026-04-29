Nou atac al Rusiei la granița României: MApN a ridicat avioanele F-16 / Ro-Alert în județul Tulcea

În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din N județului Tulcea, fiind transmis, la ora 01.12, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din șapte respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina.

Piloții aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunarii, în zona Ismail.

Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 2.40.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.