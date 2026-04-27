Investitorii străini, avertisment: Instabilitatea politică expune România la riscuri economice majore. Trei piloni critici, în pericol

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) avertizează că progresul economic al României depinde fundamental de o guvernare stabilă și previzibilă. Organizația, care reunește cei mai importanți investitori internaționali din România, transmite că instabilitatea politică din țara noastră ar putea duce la amânarea unor investiții esențiale.

"Criza politică actuală vine într-un moment în care creșterea economică și consumul sunt deja afectate de procesul de consolidare fiscală, în timp ce deficitele fiscale și comerciale externe rămân ridicate, sporind astfel sensibilitatea economiei la incertitudine.

Într-un context economic internațional deja fragil, marcat de tensiuni geopolitice, FIC subliniază că stabilitatea, predictibilitatea și dialogul instituțional pentru stabilizarea în continuare a bugetului de stat, reducerea birocratizării și reformele suplimentare sunt esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor în România. Continuitatea economică trebuie menținută.

Deși FIC este o organizație neafiliată politic, prioritatea noastră este să protejăm climatul investițional. În perioadele de tranziție politică și de dezbatere publică intensificată, prioritatea comunității de afaceri este păstrarea unui mediu de afaceri funcțional care să permită planificarea pe termen lung și alocarea capitalului.

România și-a demonstrat în repetate rânduri potențialul de a atrage și reține investițiile atunci când există stabilitate, predictibilitate și cooperare. Abordarea provocărilor actuale printr-o guvernare responsabilă și un dialog deschis sunt esențiale pentru protejarea rezilienței economice și susținerea dezvoltării durabile în perioada următoare", transmite FIC.

FIC: Trei piloni critici pentru România

Totodată, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a subliniat care sunt cei trei piloni critici pentru ca România să rămână o țară competitivă.

"Pentru a asigura că România rămâne competitivă, FIC evidențiază trei piloni critici:

Predictibilitate instituțională: Stabilitatea politicilor este esențială. Schimbările frecvente din peisajul politic se traduc adesea în schimbări bruște ale politicii fiscale sau legislative. Investitorii au nevoie de o abordare stabilă pentru a menține încrederea în piața locală, în special într-un context în care percepțiile regionale privind riscurile rămân sensibile, iar condițiile de finanțare sunt deja stricte. Conform recentului sondaj FIC privind indicele sentimentului de afaceri, 53% dintre companii raportează o deteriorare a predictibilității legislative, în timp ce 68% o identifică ca o preocupare cheie. În plus, 46% dintre investitori percep România ca fiind mai puțin atractivă decât competitorii regionali, subliniind legătura directă dintre predictibilitate și competitivitate. În mod similar, analizele FIC arată că, în trecut, fluxurile de investiții străine directe au demonstrat sensibilitate la incertitudinea fiscală și politică, de exemplu, în prima jumătate a anului 2023, investițiile străine directe au scăzut cu 13%.

"Responsabilitate fiscală: O traiectorie credibilă de consolidare fiscală este esențială. O gestionare bugetară solidă este esențială pentru păstrarea ratingurilor de credit suverane ale României și asigurarea unui acces accesibil la capital atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. Datoria publică a crescut la peste 60% din PIB, iar randamentele obligațiunilor guvernamentale sunt printre cele mai mari din Europa, reflectând atât condițiile globale, cât și vulnerabilitățile interne. Prin urmare, menținerea încrederii în rândul agențiilor de rating este esențială. Consolidarea fiscală nu este suficientă, reforma promisă de reducere a cheltuielilor statului ar trebui să continue.

O traiectorie credibilă de consolidare fiscală este esențială. O gestionare bugetară solidă este esențială pentru păstrarea ratingurilor de credit suverane ale României și asigurarea unui acces accesibil la capital atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. Datoria publică a crescut la peste 60% din PIB, iar randamentele obligațiunilor guvernamentale sunt printre cele mai mari din Europa, reflectând atât condițiile globale, cât și vulnerabilitățile interne. Prin urmare, Impuls strategic: Este vital ca atenția administrativă să rămână pusă pe accelerarea absorbției fondurilor UE, inclusiv prin programele PNRR și SAFE, și prin procesul de aderare la OCDE, aflat în curs de desfășurare. Acestea sunt etape care reprezintă coloana vertebrală a dezvoltării viitoare a României", a mai transmis FIC.



Impactul economic al incertitudinii



"Istoria a arătat că perioadele de volatilitate politică sporită pot duce la o abordare de tip „așteptare și observare” în rândul investitorilor globali. În cazul României, fluxurile nete de investiții străine directe, care au fost în medie de aproximativ 6-7 miliarde de euro anual în ultimii ani, ar putea fi afectate dacă incertitudinea persistă. Astfel de întârzieri în procesul decizional pot duce la:

Reducerea fluxului de capital: Întârzieri în proiectele de infrastructură, energie și tehnologie, inclusiv cele cofinanțate prin instrumente UE.

Volatilitatea pieței: Presiune asupra monedei naționale și creșterea costurilor de împrumut, în special în contextul unor randamente suverane deja ridicate.

Pierderea competitivității: Alte piețe regionale ar putea obține un avantaj dacă România pare să nu aibă o foaie de parcurs economică clară și stabilă, mai ales că se intensifică concurența pentru investiții în Europa Centrală și de Est.

FIC rămâne un partener dedicat al autorităților române și suntem pregătiți să oferim expertiză tehnică pentru a sprijini inițiative legislative bine consultate, elaborate în strânsă discuție cu comunitatea de afaceri și susținute de evaluări de impact cuprinzătoare", a mai transmis organizația.