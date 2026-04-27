Investitorii străini, avertisment: Instabilitatea politică expune România la riscuri economice majore. Trei piloni critici, în pericol

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) lansează un avertisment la adresa României, în urma acutizării crizei politice.
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) avertizează că progresul economic al României depinde fundamental de o guvernare stabilă și previzibilă. Organizația, care reunește cei mai importanți investitori internaționali din România, transmite că instabilitatea politică din țara noastră ar putea duce la amânarea unor investiții esențiale.
"Criza politică actuală vine într-un moment în care creșterea economică și consumul sunt deja afectate de procesul de consolidare fiscală, în timp ce deficitele fiscale și comerciale externe rămân ridicate, sporind astfel sensibilitatea economiei la incertitudine.
Într-un context economic internațional deja fragil, marcat de tensiuni geopolitice, FIC subliniază că stabilitatea, predictibilitatea și dialogul instituțional pentru stabilizarea în continuare a bugetului de stat, reducerea birocratizării și reformele suplimentare sunt esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor în România. Continuitatea economică trebuie menținută.
Deși FIC este o organizație neafiliată politic, prioritatea noastră este să protejăm climatul investițional. În perioadele de tranziție politică și de dezbatere publică intensificată, prioritatea comunității de afaceri este păstrarea unui mediu de afaceri funcțional care să permită planificarea pe termen lung și alocarea capitalului.
România și-a demonstrat în repetate rânduri potențialul de a atrage și reține investițiile atunci când există stabilitate, predictibilitate și cooperare. Abordarea provocărilor actuale printr-o guvernare responsabilă și un dialog deschis sunt esențiale pentru protejarea rezilienței economice și susținerea dezvoltării durabile în perioada următoare", transmite FIC.
Totodată, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a subliniat care sunt cei trei piloni critici pentru ca România să rămână o țară competitivă.
"Pentru a asigura că România rămâne competitivă, FIC evidențiază trei piloni critici:
"Istoria a arătat că perioadele de volatilitate politică sporită pot duce la o abordare de tip „așteptare și observare” în rândul investitorilor globali. În cazul României, fluxurile nete de investiții străine directe, care au fost în medie de aproximativ 6-7 miliarde de euro anual în ultimii ani, ar putea fi afectate dacă incertitudinea persistă. Astfel de întârzieri în procesul decizional pot duce la:
FIC rămâne un partener dedicat al autorităților române și suntem pregătiți să oferim expertiză tehnică pentru a sprijini inițiative legislative bine consultate, elaborate în strânsă discuție cu comunitatea de afaceri și susținute de evaluări de impact cuprinzătoare", a mai transmis organizația.
de Anca Murgoci