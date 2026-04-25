Turiști, reținuți în Turcia, după gestul controversat făcut în Hagia Sophia din Istanbul. Totul a fost surprins de camere
Data actualizării: 23:30 25 Apr 2026 | Data publicării: 23:30 25 Apr 2026

Turiști, reținuți în Turcia, după gestul controversat făcut în Hagia Sophia din Istanbul. Totul a fost surprins de camere
Autor: Irina Constantin

hagia sophia foto GreekCityTimes

Doi turiști riscă ani de închisoare după un gest controversat făcut în Hagia Sophia.

Autoritățile turce au reținut doi cetățeni greci după ce aceștia au afișat un steag grec în interiorul bisericii Hagia Sophia din Istanbul, stârnind îngrijorare în rândul rudelor lor.

Autoritățile turce i-au reținut înainte de ieșirea din țară și le-au confiscat pașapoartele

Camerele de supraveghere au înregistrat incidentul, ceea ce a dus la arestarea lor înainte ca aceștia să încerce să părăsească Turcia. Autoritățile le-au confiscat pașapoartele, în timp ce cei doi au obținut reprezentare juridică prin intermediul unui avocat turc care le pregătea apărarea. Familiile lor și-au exprimat îngrijorarea cu privire la detenția lor și la incertitudinea din jurul cazului. 

Incidentul a avut loc în Joia Mare, când cei doi greci au desfășurat un steag cu vulturul bizantin și sintagma „Ortodoxie sau Moarte” în interiorul bisericii Sfânta Sofia. Gestul lor a fost surprins pe camerele de supraveghere, notează GreekCityTimes.

Poliția i-a oprit ulterior la Istanbul și i-a acuzat de incitare la ură și insultă publică. Consulatul Greciei din Istanbul a stabilit contactul cu ei, în timp ce autoritățile turce nu au arătat nicio intenție de a-i deporta pe cei doi înainte de proces.

Procedurile legale, întârziate de lipsa banilor

Lipsa de fonduri a întârziat inițial procedurile legale pentru cererile lor de eliberare. Cu toate acestea, tatăl unuia dintre deținuți, care locuiește în Australia, a trimis bani, permițându-le să angajeze un avocat.

Autoritățile l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani într-o închisoare din partea asiatică a Istanbulului, în timp ce soția sa, în vârstă de 35 de ani, a fost reținută într-un centru corecțional separat din oraș.

Cei doi turiști intraseră la fața locului ca parte a unui grup organizat. Rudele și-au exprimat îngrijorarea cu privire la întârzieri, menționând că în Turcia pot trece săptămâni sau chiar luni între arestarea preventivă și depunerea oficială a acuzațiilor sau programarea unui proces.

Conform codului penal turc, acuzațiile ar putea atrage pedepse cu închisoarea de la unu la trei ani pentru incitare la ură, dacă se consideră că reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței publice, și de la șase luni la un an pentru insultarea publicului.

Consulatul Greciei continuă să monitorizeze îndeaproape cazul, ceea ce a stârnit reacții atât în ​​Grecia, cât și în Turcia. Pentru moment, cei doi cetățeni greci rămân în centre de detenție separate, în așteptarea unor evoluții legale ulterioare.

istanbul
turcia
hagia sophia
