Data publicării: 22:34 24 Apr 2026

Pleci în concediu? Războiul afectează masiv industria aviatică care rămâne fără combustibil: Cele trei scenarii asupra prețul biletelor
Autor: Darius Muresan

aeroportul din dubai Foto: Unsplash

Chiar dacă tensiunile militare din Orientul Mijlociu s-ar atenua în viitorul apropiat, industria aviatică din Europa se pregătește pentru un sezon estival marcat de instabilitate, prețuri record la bilete și riscul real al raționalizării combustibilului. Blocarea sau perturbarea traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz a generat o undă de șoc în lanțurile de aprovizionare, punând sub presiune un continent care depinde în proporție de 30% de importurile de combustibil pentru aviație (Jet A1) din zona Golfului.

Uniunea Europeană se confruntă cu o problemă de capacitate internă după ce afinăriile de pe continent pot acoperi doar 70% din necesarul de consum al companiilor aeriene. În acest context, Strâmtoarea Hormuz devine un punct critic de infrastructură globală. Specialiștii avertizează că orice perturbare prelungită lasă aeroporturile europene într-o cursă disperată pentru stocuri, iar severitatea impactului depinde exclusiv de viteza cu care tancurile petroliere vor putea relua rutele standard.

Experții de la POLITICO și consultanța Kpler au schițat trei scenarii fundamentale pentru lunile următoare:

1. Scenariul Optim: Încheierea conflictului și redeschiderea rutelor

În varianta cea mai favorabilă, încetarea ostilităților ar permite redeschiderea imediată a Strâmtorii Hormuz. Totuși, Willie Walsh (IATA) avertizează că acest lucru nu reprezintă o soluție magică. Din cauza distanțelor geografice, tancurile au nevoie de peste o lună pentru a ajunge în porturile europene. Chiar și în acest caz, prețurile biletelor vor rămâne ridicate pe tot parcursul verii din cauza deficitului deja acumulat, însă s-ar putea evita anulările masive de zboruri.

2. Scenariul Intermediar: Redeschiderea parțială și „lista neagră” a zborurilor

Acesta este considerat cel mai probabil de către analiști. Într-un regim de aprovizionare intermitent, companiile aeriene vor fi nevoite să ia decizii drastice. Frédéric Deleau, din cadrul Federației Internaționale a Controlorilor de Trafic Aerian, indică faptul că zborurile de vacanță pe distanțe lungi și rutele regionale mai puțin populare vor fi primele anulate. Deja giganți precum Lufthansa au anunțat eliminarea a 20.000 de zboruri din program pentru a economisi combustibil.

Impactul asupra pasagerilor va fi dublu: prețuri mari și frecvențe reduse. Andrew Charlton (Aviation Advocacy) sugerează că am putea asista la o revenire a conceptului de „staycation” (vacanță acasă), pe măsură ce turiștii vor prefera mașina în detrimentul avionului. Sectorul low-cost este cel mai expus în acest scenariu, modelul lor de afaceri bazat pe utilizarea intensivă a aeronavelor fiind incompatibil cu prețurile explozive ale kerosenului.

3. Scenariul Catastrofal: Războiul prelungit și raționalizarea stocurilor

Dacă blocajul persistă pe tot parcursul verii, rezervele operaționale ale Europei riscă să scadă sub pragul critic. Marina Efthymiou, profesor la Dublin City University, avertizează că am putea trece de la o criză a prețurilor la una de disponibilitate fizică, ceea ce va forța autoritățile să aplice raționalizarea directă a cererii.

Comisia Europeană, prin vocea comisarului Apostolos Tzitzikostas, a confirmat pregătirea unor planuri de urgență care ar putea include partajarea rezervelor strategice între statele membre. Penuria ar afecta nu doar companiile aeriene, ci și veniturile furnizorilor de servicii de navigație aeriană, creând un efect de domino financiar în întreaga industrie.

Concluzii pentru pasageri
Indiferent de scenariul care se va materializa, concluzia liderilor din industrie este unitară: costurile suplimentare vor fi transferate către consumatori. Sébastien Justum (Air France-KLM) a punctat clar necesitatea acestor scumpiri pentru a evita falimentul companiilor în următoarele luni. Cu un orizont de timp critic stabilit pentru începutul lunii iunie, aviația europeană navighează acum prin cele mai periculoase ape de la criza energetică din deceniile trecute.

