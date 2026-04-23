Un nou sistem de raportare a incidentelor din spitale, gândit să încurajeze transparența și corectarea greșelilor fără sancțiuni, a intrat în fază pilot în România. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței „HEALTH FORUM: Știința vieții – sănătatea bazată pe dovezi”, organizată pe 22 aprilie 2026 de DC Media Group, unde președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Valentin Florin Ciocan, a explicat că principala problemă a sistemului sanitar nu ține nici de bani, nici de actul medical, ci de cultura organizațională și de lipsa mecanismelor reale de autoevaluare.

Cea mai mare problemă din sistemul sanitar

„După două cicluri și un pic de acreditare, după 10 ani de acreditare, am ajuns la o concluzie care nu e simplă și nu e ușor de asimilat. Cea mai mare problemă din sistemul sanitar, la nivelul spitalelor, nu este nici de natură medicală, nici de natură financiară, ci aparține culturii organizaționale. Poate spun cuvinte mari, dar vreau să mă fac înțeles un pic. În acest moment suntem în fază de pilot cu un sistem de raportare a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale. Există la acest moment, dar într-o formă veche, aprobată acum 10 ani, care nu a adus mari beneficii, a bulversat un pic spitalele. Noi sperăm ca, prin noua formulă, să reușim să aducem niște modificări. Ne-am dat seama în timp că spitalul poate face aceleași erori pentru că nu a dezvoltat un sistem prin care să se autoevalueze. Știți cum e, toată lumea vorbește despre investiții în infrastructură, în aparatură, toată lumea vorbește despre absolut orice și e foarte important să vorbească despre asta, dar noi încercăm să mergem până la ideea că, indiferent cât de multă aparatură ai într-un spital, dacă nu respectăm niște reguli, sunt în zadar.

"La noi, tot timpul, partea aceasta de raportare a fost înțeleasă ca o pedeapsă"

Vă dau un exemplu, e un lucru care s-a întâmplat astăzi. Un spital „a uitat” să raporteze un eveniment advers, un eveniment destul de grav, să spunem, pe care l-am aflat din presă ulterior. Aceste uitări de care vorbesc acum o să fie colectate prin acest sistem de raportare a evenimentelor adverse. Am plecat, atunci când am început să dezvoltăm acest sistem, de la o realitate foarte interesantă. În SUA, că tot facem vorbire tot timpul despre America, unul din patru pacienți internați suferă un eveniment advers în timpul internării. Noi, în România, fiind campioni la neraportare, mă gândesc că incidența este mai mare. Mă rog, încercăm să dezvoltăm acest sistem tocmai în ideea în care să încurajăm spitalele să fie cumva încurajate să facă acest lucru. La noi, tot timpul, partea aceasta de raportare a fost înțeleasă ca o pedeapsă. Dacă raportam infecții, eram pedepsiți, dacă raportam evenimente, eram pedepsiți și așa mai departe. Noi încercăm să construim acest sistem să fie anonim și fără caracter abuziv, asta e foarte important. E gândit astfel încât spitalele să fie determinate să facă acest lucru pentru ceea ce noi numim binele spitalului.

"Sunt evenimente care se întâmplă, de multe ori, recurent, obsesiv"

Acest sistem o să ne permită să trimitem, la intervale foarte scurte, adică 2-3 zile, rapoarte foarte amănunțite despre cauzele generatoare de evenimente. Sunt evenimente care se întâmplă, de multe ori, recurent, obsesiv. Să știți că un spital care nu raportează o cădere sau 50 de căderi într-o săptămână e o problemă, dar ce a făcut pentru a corecta acest lucru? Nu e de ajuns să raportezi doar pentru a nu fi penalizat, că despre asta e vorba. Conform legii, dacă aceste evenimente nu sunt raportate, spitalului i se suspendă acreditarea. La acest moment, suspendarea acreditării este și ea, cumva, la rândul ei, suspendată, pentru că nu aduce nimic altceva decât suspendarea în sine. Adică spitalul contractează în continuare cu Casa, totul este în regulă, toate lucrurile sunt puse în practică.

Ce e nou față de vechiul sistem de raportare

Ce am făcut nou față de vechiul sistem de raportare, în care se povestea ce s-a întâmplat în eveniment? Totul e prestabilit. Se bifează imediat. Dacă bifele nu sunt ok, nu se poate ajunge la un rezultat. Alt lucru pe care îmi place să-l cred e că, după 35 de ani de la revoluție, putem să avem un simț al responsabilizării tuturor, nu doar pentru anumite persoane. Acest sistem nou aduce un lucru care nu s-a întâmplat până acum în România, și anume deschiderea totală către raportare. Fiecare spital o să aibă un cod QR alocat. Acest cod QR o să fie afișat în cabinetele medicilor și asistenților. Fiecare dintre ei poate să raporteze un prezumtiv eveniment advers. Spitalul are 5 zile pentru a confirma sau infirma la momentul respectiv. Dacă infirmă, își asumă, înseamnă că nu s-a întâmplat, dacă îl confirmă, mergem mai departe. Vedem care sunt cauzele, ce se poate corecta și mergem mai departe”, a spus Valentin Florin Ciocan, președinte cu rang de secretar de stat al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

