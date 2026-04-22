Finanțarea spitalelor, ineficientă. Horațiu Moldovan (CNAS): Unde se duce jumătate din bani și de ce nu avem medicamente inovative / video

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președinte CNAS, a vorbit despre finanțarea spitalelor din România și a explicat că actualul sistem de alocare a resurselor este ineficient și trebuie să fie reformat. Potrivit acestuia, jumătate din fonduri acoperă serviciile medicale, iar cealaltă jumătate este pentru inactivitate și pasivitate managerială. De asemenea, acesta a avertizat că lipsa reformelor și dezechilibrul dintre venituri și cheltuieli pot duce la probleme în sistemul sanitar.

„În momentul de față, finanțarea spitalelor din România este departe de a porni, în ceea ce privește alocarea resurselor, din perspectiva costului bolii. Lucrul acesta l-am spus de când am preluat mandatul de președinte al Casei de Asigurări de Sănătate. Am spus că spitalele din România necesită o schimbare radicală a modului în care trebuie să se facă această finanțare.

Jumătate din resursele alocate spitalelor din România sunt pentru serviciile pe care le prestează, deci pentru munca spitalelor, iar cealaltă jumătate pentru inactivitate și pasivitate managerială. Îmi asum aceste lucruri, pentru că datele vorbesc, nu trebuie să conving pe nimeni de lucrurile acestea.

Dacă decidem că inacțiunea trebuie să ne ghideze, putem să mergem mult și bine în ritmul acesta și vom ajunge periodic în situații în care am fost foarte aproape... De exemplu, anul trecut, în luna octombrie, exista riscul ca spitalele din România să nu mai aibă finanțare, exista riscul ca pe farmacii să se pună lacătul, din punctul de vedere al decontărilor din partea CNAS, pentru că aceste bugete - bugetul spitalelor și bugetul medicamentelor – reprezintă majoritatea covârșitoare a cheltuielilor din sistemul nostru de sănătate și din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Orice buget are două componente: partea de cheltuieli și partea de venituri. Oricât de multe eficientizări ți-ai propune să faci, oricât de multe eficientizări ai face, oricât de multe metode inovative, manageriale, ai implementa, dacă nu există acest echilibru între venituri și cheltuieli, rezultatul va fi întotdeauna nu cel așteptat”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

VEZI ȘI: Concediile medicale, sub lupa CNAS: Horațiu Moldovan anunță controale extinse, inclusiv asupra deciziei medicale

„În România, sănătatea se bazează pe cei 10% CASS”

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan a comparat sistemul de sănătate din România cu cel din Germania și a explicat că România se bazează pe contribuția de 10% CASS. Potrivit acestuia, spre deosebire de alte sisteme, în România presiunea cade pe contribuabilii activi. Horațiu Moldovan a avertizat că actualul nivel de finanțare nu este suficient pentru a susține medicamente inovative și nevoile reale ale sistemului de sănătate.

„Aminteați de diferite sisteme de sănătate din alte țări... Haideți să vorbim despre Germania și despre modul în care noi ne raportăm la sistemul de sănătate, la spitalele din Germania, la rambursarea medicamentelor în Germania, la accesul pe piață al medicamentelor în Germania și trebuie să pornim chirurgical de la rădăcină dacă vrem să rezolvăm o problemă.

În primul rând, să o recunoaștem... Să recunoaștem că, în România, sănătatea se bazează pe cei 10% CASS, pe care, teoretic, ar trebui să îi plătească toată lumea. Practic, am reușit să modificăm legislația anul trecut și să creștem proporția celor care plătesc și am ajuns la inversarea balanței, dar totuși nu am ajuns acolo unde trebuie, pentru că nimeni nu pune niciun leu, astăzi, pentru cei peste 7 milioane de neplătitori care încă există.

Desigur, ei nu vor trebui să plătească niciodată pentru că sunt copii, studenți, elevi și așa mai departe, dar în alte sisteme de asigurări sociale de sănătate, cineva plătește pentru ei. Ei au nevoie de servicii medicale și plătește statul din impozitele și taxele care se colectează la bugetul de stat.

În România, cine plătește pentru ei? Dumneavoastră și eu. Cu toții contribuim din acel 10%, care în Germania este 15%: 15% din salariile din Germania, 10% din salariile din România. Evident, niciodată nu vom putea să alocăm bugetul necesar medicamentelor inovative, niciodată nu vom putea să asigurăm nevoile reale de sănătate ale pacienților dacă nu facem ceva în sensul acesta”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

VEZI ȘI: „Investițiile în medicamente inovative trebuie privite strategic”. Raluca Sîmbotin (MSD România): Inacțiunea costă foarte mult

Analiză detaliată privind activitatea spitalelor din România

„Noi am pregătit o analiză foarte detaliată pe toți indicatorii relevanți de activitate ai spitalelor din România și, în zilele următoare, o să facem publică această analiză, astfel încât fiecare cetățean din această țară, presă, manageri de spital, doctori care lucrează în spital, să poată să intre pe această platformă online și să verifice care este poziționarea indicatorilor spitalului propriu, în comparație cu spitalele din aceeași categorie, în comparație cu media națională, astfel încât singuri să ajungă la concluzia că așa merge bine sau că așa nu mai putem să mergem”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan la dezbaterea „HEALTH FORUM: Știința vieții-sănătatea bazată pe dovezi”, organizată de DC Medical.

