Ucraina, atac fără precedent cu drone în Sankt Petersburg, chiar în timpul Forumului Economic. Populația, sfătuită să rămână în case

Autoritățile ruse au descris operațiunea drept un atac „fără precedent”, desfășurat chiar în ultima zi a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că forțele de apărare aeriană au doborât peste 140 de drone în zonă, în timp ce guvernatorul orașului, Aleksandr Beglov, le-a cerut locuitorilor să rămână în case. Este pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina când autoritățile emit o astfel de recomandare pentru populația din Sankt Petersburg.

Au fost lovite obiective militare și navale

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a declarat că atacurile au vizat depozite de armament și o bază navală rusă, prezentând operațiunea drept un răspuns legitim la bombardamentele rusești asupra teritoriului ucrainean. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, unul dintre obiectivele vizate a fost baza navală de la Kronstadt, aflată în apropierea Sankt Petersburgului.

Atacul vine la doar câteva zile după ce drone ucrainene au lovit un terminal petrolier și infrastructură militară din aceeași regiune, provocând incendii și perturbări ale traficului aerian.

Escaladarea are loc la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul forumului economic, că „nu are rost” să se întâlnească direct cu Zelenski pentru negocieri privind încetarea războiului. Liderul de la Kremlin a respins astfel apelurile recente ale Kievului pentru discuții directe la cel mai înalt nivel.

În paralel, comandantul unui regiment ucrainean implicat în operațiunile cu drone a susținut într-un interviu pentru BBC că lovirea țintelor din interiorul Rusiei a devenit tot mai facilă pentru forțele ucrainene. Potrivit acestuia, dronele ucrainene întâmpină „aproape nicio rezistență” în anumite zone ale teritoriului rus.