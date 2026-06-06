€ 5.2488
|
$ 4.5102
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5102
 
DCNews Stiri Internațional Ucraina, atac fără precedent cu drone în Sankt Petersburg, chiar în timpul Forumului Economic. Populația, sfătuită să rămână în case

Ucraina, atac fără precedent cu drone în Sankt Petersburg, chiar în timpul Forumului Economic. Populația, sfătuită să rămână în case

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 06 Iun 2026
volodimir zelenski ucraina atac rusia Atac ucrainean asupra Rusiei. Captură video. Sursa foto: Volodimir Zelenski, X
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al Rusiei și locul de desfășurare al principalului forum economic organizat anual de Kremlin, a fost ținta unui atac masiv cu drone atribuit Ucrainei, chiar astăzi, sâmbătă, 6 iunie.

Autoritățile ruse au descris operațiunea drept un atac „fără precedent”, desfășurat chiar în ultima zi a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că forțele de apărare aeriană au doborât peste 140 de drone în zonă, în timp ce guvernatorul orașului, Aleksandr Beglov, le-a cerut locuitorilor să rămână în case. Este pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina când autoritățile emit o astfel de recomandare pentru populația din Sankt Petersburg.

Au fost lovite obiective militare și navale

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a declarat că atacurile au vizat depozite de armament și o bază navală rusă, prezentând operațiunea drept un răspuns legitim la bombardamentele rusești asupra teritoriului ucrainean. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, unul dintre obiectivele vizate a fost baza navală de la Kronstadt, aflată în apropierea Sankt Petersburgului.

Atacul vine la doar câteva zile după ce drone ucrainene au lovit un terminal petrolier și infrastructură militară din aceeași regiune, provocând incendii și perturbări ale traficului aerian.

Escaladarea are loc la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul forumului economic, că „nu are rost” să se întâlnească direct cu Zelenski pentru negocieri privind încetarea războiului. Liderul de la Kremlin a respins astfel apelurile recente ale Kievului pentru discuții directe la cel mai înalt nivel.

În paralel, comandantul unui regiment ucrainean implicat în operațiunile cu drone a susținut într-un interviu pentru BBC că lovirea țintelor din interiorul Rusiei a devenit tot mai facilă pentru forțele ucrainene. Potrivit acestuia, dronele ucrainene întâmpină „aproape nicio rezistență” în anumite zone ale teritoriului rus.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sankt petersburg
rusia
ucraina
drone
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Măsură imediată la Budapesta: Noi limitări pentru lucrătorii non-UE
Publicat acum 25 minute
Apel la 112 privind o posibilă dronă în zona unei plaje din Constanța 
Publicat acum 55 minute
Mașini de lux din România, cu aceleași serii de șasiu și date identice. DIICOT a identificat schema. Percheziții de amploare
Publicat acum 58 minute
România - Țara Galilor, nou meci amical cu Hagi pe bancă, sâmbătă seară, pe Stadionul Steaua din Capitală
Publicat acum 1 ora si 14 minute
„Sirenele: Secretul Medalionului”, marele câștigător al Festivalului Internațional de Film WonderFest 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Politicianul care a dezamăgit-o pe Denise Rifai. Au fost buni prieteni, dar când a ajuns premier nu i-a mai răspuns la telefon
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Ambasada Chinei solicită clarificări după vizita lui Muraru în Taiwan. Reacția liberalului
Publicat acum 7 ore si 11 minute
Furtunile lovesc România: avertizări de ultimă oră. Vremea se schimbă brusc/ Cod Portocaliu de fenomene severe imediate
Publicat acum 10 ore si 44 minute
Accident grav în București sâmbătă dimineață, cu un taxi. O mașină s-a răsturnat
Publicat acum 13 ore si 0 minute
BANCUL ZILEI: La ce-i bună ploaia
 
pacientii cu cancer diabet boli grave loviti din nou de cnas nu e greseala e strategie Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie

de Val Vâlcu

austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close