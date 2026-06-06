Foto - Ce rochie de mireasă a purtat Harriet Sperling la nunta cu Peter Phillips, fiului prințesei Anne, eveniment care a reunit familia regală britanică

Regele Charles şi membri de rang înalt ai familiei regale britanice s-au reunit sâmbătă într-o locație din sud-vestul Angliei, cu scopul de a celebra căsătoria fiului prinţesei Anne, Peter Phillips, cu asistenta medicală Harriet Sperling.
Sâmbătă, regele Charles, alături de membri importanți ai familiei regale britanice, a participat la o reuniune organizată în sud-vestul Angliei pentru a celebra căsătoria lui Peter Phillips, fiul prințesei Anne, cu Harriet Sperling, de profesie asistentă medicală, transmite Reuters.
FOTO -Rochia de mireasă purtată de Harriet Sperling
The bride has arrived at the venue ????— The Telegraph (@Telegraph) June 6, 2026
She is followed by her daughter Georgina Sperling, 13, and Mr Phillips’ two daughters, Savannah, 15 and Isla, 14.
Follow the latest from the wedding of Peter Phillips, the King's nephew, and Hannah Sperling, an NHS nurse ⬇️… pic.twitter.com/vSbY2apv8o
Prinţesa Anne a fost însoţită de soţul ei, Timothy Laurence, la ceremonia privată organizată la All Saints Church din Kemble, în apropiere de Cirencester, de fratele ei Charles şi de regina Camilla, dar şi de alţi membri ai familiei regale printre care şi moştenitorul tronului britanic, prinţul William, alături de soţia lui, Kate.
De asemenea, Prinţesele Eugenie şi Beatrice, fiicele fratelui lui Charles căzut în dizgraţie Andrew Mountbatten-Windsor, au asistat la ceremonie.
Phillips, nepotul cel mai mare al reginei Elisabeta a II-a, este cel de-al 19-lea în ordinea succesiunii la tronul britanic. El este manager în domeniul sportului şi nu îndeplineşte îndatoriri regale oficiale. Sperling este asistentă medicală pediatrică.
Prima căsătorie a lui Phillips - cu Autumn Kelly - s-a încheiat printr-un divorţ în anul 2021, notează Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu