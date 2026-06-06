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DCNews Stiri Foto - Ce rochie de mireasă a purtat Harriet Sperling la nunta cu Peter Phillips, fiului prințesei Anne, eveniment care a reunit familia regală britanică

Foto - Ce rochie de mireasă a purtat Harriet Sperling la nunta cu Peter Phillips, fiului prințesei Anne, eveniment care a reunit familia regală britanică

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 06 Iun 2026
ce-rochie-de-mireasa-sa-alegi-daca-te-casatoresti--catalin-botezatu-renuntati-la-turcisme--nu-trebuie-sa-te-incorsetezi--sa-ti-puna-sanii-peste-buze_70629700 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
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Regele Charles şi membri de rang înalt ai familiei regale britanice s-au reunit sâmbătă într-o locație din sud-vestul Angliei, cu scopul de a celebra căsătoria fiului prinţesei Anne, Peter Phillips, cu asistenta medicală Harriet Sperling.

Sâmbătă, regele Charles, alături de membri importanți ai familiei regale britanice, a participat la o reuniune organizată în sud-vestul Angliei pentru a celebra căsătoria lui Peter Phillips, fiul prințesei Anne, cu Harriet Sperling, de profesie asistentă medicală, transmite Reuters.

FOTO -Rochia de mireasă purtată de Harriet Sperling

Regele Charles, William și Kate, prezenți la nunta lui Peter Phillips

Prinţesa Anne a fost însoţită de soţul ei, Timothy Laurence, la ceremonia privată organizată la All Saints Church din Kemble, în apropiere de Cirencester, de fratele ei Charles şi de regina Camilla, dar şi de alţi membri ai familiei regale printre care şi moştenitorul tronului britanic, prinţul William, alături de soţia lui, Kate.

De asemenea, Prinţesele Eugenie şi Beatrice, fiicele fratelui lui Charles căzut în dizgraţie Andrew Mountbatten-Windsor, au asistat la ceremonie.

Cine este Phillips, nepotul cel mai mare al reginei Elisabeta a II-a

Phillips, nepotul cel mai mare al reginei Elisabeta a II-a, este cel de-al 19-lea în ordinea succesiunii la tronul britanic. El este manager în domeniul sportului şi nu îndeplineşte îndatoriri regale oficiale. Sperling este asistentă medicală pediatrică.

Prima căsătorie a lui Phillips - cu Autumn Kelly - s-a încheiat printr-un divorţ în anul 2021, notează Agerpres.

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rochie de mireasa
Familia Regala Britanica
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