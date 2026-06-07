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DCNews Stiri Coreea de Nord ridică miza nucleară înaintea vizitei președintelui chinez Xi Jinping. Sora lui Kim Jong, mesaj dur

Coreea de Nord ridică miza nucleară înaintea vizitei președintelui chinez Xi Jinping. Sora lui Kim Jong, mesaj dur

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 07 Iun 2026
proiectil-lansat-din-yemen--interceptat-de-armata-israeliana_16459100 FOTO: Agerpres
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Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a spus că programul de arme nucleare al Coreei de Nord este „absolut non-negociabil”, potrivit presei oficiale, citată duminică înaintea vizitei președintelui chinez Xi Jinping, transmit AFP, Reuters și dpa.

Programul de arme nucleare al Coreei de Nord este "absolut non-negociabil", a declarat Kim Yo Jong, puternica soră a liderului Kim Jong Un, citată duminică de presa oficială a ţării sale, În ajunul unei vizite a preşedintelui chinez Xi Jinping, au notat AFP, Reuters şi dpa.

"Statutul nostru de putere nucleară este absolut non-negociabil. Nu vom tolera nicio ameninţare", a transmis Kim Yo Jong într-un articol de opinie datat sâmbătă şi publicat în ediţia de duminică a ziarului oficial Rodong Sinmun.

Cine este Kim Yo Jong și ce rol are în Coreea de Nord

Sora lui Kim Jong Un este oficial doar directoarea departamentului de afaceri generale al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, însă este considerată mâna dreaptă şi confidenta fratelui său şi un jucător cheie în comunicarea şi politica externă a ţării.

Coreea de Nord şi-a consacrat statutul de putere nucleară în Constituţie în anul 2023, un principiu proclamat cu un an mai devreme de Kim Jong Un, în contextul sancţiunilor internaţionale dure pentru programele sale de arme nucleare şi rachete balistice.

Denuclearizarea Coreei de Nord, punct de blocaj: Occidentul vrea renunțarea la arsenalul nuclear, Phenianul refuză

Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii şi alţi membri ai comunităţii internaţionale au făcut din denuclearizarea Coreei de Nord o condiţie prealabilă, cu scopul ridicării sancţiunilor. Phenianul consideră în schimb arsenalul său nuclear, estimat la câteva zeci de focoase nucleare, o poliţă de asigurare contra oricărei tentative de invazie sau de răsturnare a regimului, convingere întărită de intervenţiile militare efectuate în ultimele luni de Statele Unite ale Americii contra Iranului şi Venezuelei, notează Agerpres.

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coreea de nord
kim jong un
program nuclear
china
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